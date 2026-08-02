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SHOW U TRIBUNJU

FOTO 'Zebrica' Maja Šuput u vrtoglavim čizmama i minici nastupala na utrci magaraca

U zebrastoj haljinici dugih rukava, s remenjem oko struka, Maja Šuput nastupila je na tradicionalnoj utrci magaraca u Tribunju. U hotelu je na nogama imala identične zebraste papuče, no preobula se za pozornicu
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FOTO 'Zebrica' Maja Šuput u vrtoglavim čizmama i minici nastupala na utrci magaraca
Zebrica je krenula na utrku magaraca - napisala je Šuput na jednoj objavi | Foto: Instagram
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Zebrica je krenula na utrku magaraca - napisala je Šuput na jednoj objavi | Foto: Instagram
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