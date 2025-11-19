FOTO Željka Ogresta i Dubravko Merlić sa sinom i kćeri stigli na premijeru svog novog serijala
Željka Ogresta i Dubravko Merlić ponovno su u istom kadru. Poznati televizijski par u srijedu navečer u Kaptol Boutique Cinemas predstavio je svoj novi dokumentarni serijal 'Svjetla pozornice', a uz njih su bili kolege, prijatelji i njihova djeca Maja i Matej, koji inače rijetko staju pred kamere
U sedam epizoda, Ogresta i Merlić ugostit će neka od najvećih imena hrvatske glazbe, filma i književnosti, kako bi kroz njihove priče dočarali kako se Hrvatska mijenjala od pedesetih godina do danas. | Foto: Neva Zganec/PIXSELL