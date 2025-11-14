FOTO Željko Kerum sa svojom Fani u svečanoj je loži bodrio 'vatrene': Ima i novi imidž

Brojna poznata lica došla su u petak navečer na stadion u Rijeku kako bi podržali Hrvatsku nogometnu reprezentaciju u utakmici protiv Farskih otoka, u borbi za Kvalifikacije za FIFA Svjetsko nogometno prvenstvo 2026. Među poznatim licima istaknuo se Željko Kerum koji je bio u društvu svoje supruge Fani, a mnogima je za oko zapeo njegov novi imidž.

Rijeka: Svečana loža tijekom susreta Hrvatske i Farskih otoka u kvalifikacijama za FIFA Svjetsko prvenstvo | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Naime, Željko je utakmicu pratio s naočalama koje izgledaju kao dioptrijske, a do sada ga nismo imali priliku vidjeti s tim dodatkom. Osim toga, na sebi je imao šiltericu, jednostavnu bijelu majicu i bijelu košulju te crnu jaknu, a za oko je zapeo i zlatni lančić s križem koji mu je opušteno vidio oko vrata.

Fani se odlučila za nešto elegantnije izdanje, pa je na stadion stigla u crnom hit kaputu s dvostrukim kopčanjem, a svoju je plavu kosu lagano raspustila da pada preko leđa.

Podsjetimo, Željko Kerum i Fani Horvat upoznali su se 2004. godine, dok je on još bio u braku. Njihova veza je dugo bila tajna, a 2009. je javno priznao u televizijskom intervjuu da su zajedno, dok je Fani bila trudna. Par se vjenčao 2013. godine u Rimu, a zajedno imaju troje djece: sina Franu, kćer Eleonoru i sina Zvonimira.