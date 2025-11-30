FOTO Znamo ju kao Penny iz 'Teorije velikog praska', a evo kako se mijenjala kroz godine

Glumicu Kaley Cuoco znamo zahvaljujući ulozi Penny iz popularne serije "Teorija velikog praska". Tijekom godina je često mijenjala stil te je u nekim fazama karijere bila gotovo neprepoznatljiva, a slavna glumica danas slavi 40. rođendan. U galeriji pogledajte kako se mijenjala od početaka serije koja ju je proslavila sve do danas.
Kaley Cuoco rođena je u Kaliforniji 30. studenoga 1985.
| Foto: Lisa OConnor/AFF-USA.com
Kaley Cuoco rođena je u Kaliforniji 30. studenoga 1985.
|
Foto: Lisa OConnor/AFF-USA.com
Kaley Cuoco rođena je u Kaliforniji 30. studenoga 1985.
| Foto: Lisa OConnor/AFF-USA.com
Imala je samo tri godine kada se počela baviti tenisom, a od tog je sporta odustala sa 16 kako bi ostvarila glumačku karijeru.
| Foto: Chris Elise/PRESS ASSOCIATION
Njezina sestra Briana također je glumica te se bavi i pjevanjem, a zajedno su se pojavile u nekoliko projekata.
| Foto: Janet Gough / AFF-USA.COM/PRESS
Na velikom platnu je debitirala 1995. godine u trileru "Virtuosity".
| Foto: PIXSELL/Aude Guerrucci/REUTERS
Imala je nekoliko manjih uloga u filmovima i serijama, a karijera joj je procvala 2007. godine zahvaljujući sitcomu "Teorija velikog praska".
| Foto: LuMarPhoto/Press Association/PIXSELL
Uloga Penny donijela joj je svjetsku slavu, baš kao i ostalim kolegama iz serije.
| Foto: O'Connor/AFF-USA.com
Do 2014. godine, svi su, uključujući i Cuoco, zarađivali milijun dolara po epizodi serije.
| Foto: Steven Bergman/AFF-USA.COM
Kaley je 2017. godine pokrenula vlastitu produkcijsku kuću te je u suradnji s Warnerom potpisala ugovor za seriju "The Flight Attendant" u kojoj je imala glavnu ulogu.
| Foto: Instagram/ kolaž
Dala je i glas glavnoj junakinji u animiranoj seriji DC Universea, "Harley Quinn".
| Foto: Lisa OConnor / AFF-USA.com
Cuoco i kolega Johnny Galecki, koji su bili par u seriji, spetljali su se i u stvarnom životu. Zajedno su bili dvije godine, a 2010. su nakon prekida komentirali da su ostali u dobrim odnosima.
| Foto: Insagram/screenshot
Nakon njega, ljubila je Johna Resnika te su se zaručili, no njihova veza je pukla nakon godinu dana.
| Foto: Insagram/screenshot
U rujnu 2013. zaručila se za tenisača Ryana Sweetinga nakon samo tri mjeseca veze. Vjenčali su se ubrzo nakon, a brak im je izdržao dvije godine.
| Foto: PIXSELL, REUTERS
Karla Cooka ljubila je nakon raspada braka, a par se zaručio na njezin 32. rođendan. Vjenčali su se 2018., no tri godine nakon objavili su da se rastaju.
| Foto: MICHAEL DALDER/REUTERS
Vezu s glumcem Tomom Pelphreyjem objavila je u svibnju 2022. Pet mjeseci nakon par je potvrdio da čekaju prvo dijete, a njihova kći Matilda rodila se 30. ožujka 2023. Prošle godine su se zaručili.
| Foto: Instagram/
Foto Instagram/kerolaychaves
Foto Instagram/
Foto Instagram/
Foto Instagram/
Foto OConnor-Arroyo / AFF-USA.com/PRE
Foto (C) Freeman/Digital Focus Intl
Foto (C) Freeman/Digital Focus Intl
Foto Lionel Hahn/PRESS ASSOCIATION
Foto Ian West/PRESS ASSOCIATION
Foto RE/Westcom/starmaxinc.com
Foto GOTPAP/PRESS ASSOCIATION
Foto Janet Gough/PRESS ASSOCIATION
Foto OConnor-GG18/PRESS ASSOCIATION
Foto O'Connor
Foto gotpap/starmaxinc.com
Foto O'Connor-GG19/PRESS ASSOCIATION
Foto Janet Gough / AFF-USA.COM/PRESS
Foto Dave Starbuck/Geisler-Fotopress