Obavijesti

Galerija

Komentari 1
SLAVI 40. ROĐENDAN

FOTO Znamo ju kao Penny iz 'Teorije velikog praska', a evo kako se mijenjala kroz godine

Glumicu Kaley Cuoco znamo zahvaljujući ulozi Penny iz popularne serije "Teorija velikog praska". Tijekom godina je često mijenjala stil te je u nekim fazama karijere bila gotovo neprepoznatljiva, a slavna glumica danas slavi 40. rođendan. U galeriji pogledajte kako se mijenjala od početaka serije koja ju je proslavila sve do danas.
2023 TIME100 Gala
Kaley Cuoco rođena je u Kaliforniji 30. studenoga 1985. | Foto: Lisa OConnor/AFF-USA.com
1/33
Kaley Cuoco rođena je u Kaliforniji 30. studenoga 1985. | Foto: Lisa OConnor/AFF-USA.com
Komentari 1

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025