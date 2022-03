Fotografije s dodjele otkrivaju: Je li ovo trenutak kad se Rock pokušao pomiriti sa Smithom?

Nakon incidenta na ovogodišnjoj dodjeli Oscara, na kojoj je Will Smith (53) ošamario kolegu glumca Chrisa Rocka (57), među fotografijama koje su snimljene na ceremoniji našla se i ona na kojoj Chris izgleda kao da se pokušava ispričati Willu, piše Daily Mail.

POGLEDAJTE VIDEO

Naime, prijenos dodjele ceremonija u jednom trenutku je zaustavljen zbog reklamne pauze no, fotografi su i dalje snimali situaciju koja se odvijala u dvorani. Tako se među njima može naći i ona na kojoj je Rock na pozornici i pokazuje na mjesto gdje su sjedili Will i supruga Jada Pinkett Smith (50).

Glumac Chris na fotografiji ima otvoren dlan i izgleda kao da se želi ispričati Smithu, koji je 45 minuta nakon toga bio proglašen za najbolju mušku ulogu u filmu 'King Richard' i primio zlatni kipić.

Osim Rocka, na fotografiji se vidi i Denzel Washington (67), koji stoji na stepenicama koje vode do pozornice kao da želi razdvojiti glumca i obitelj kako ne bi dalje raspravljali ili možda razgovarali o primirju. Will Smith, kako se može vidjeti u donjem lijevom kutu fotografije, za to vrijeme nepomično je sjedio na svom mjestu.

Unatoč Chrisovom mahanju s crvenom omotnicom, Will je cijelo vrijeme gledao u suprugu Jadu i izbjegavao bilo kakav kontakt s glumcem.

Najčitaniji članci