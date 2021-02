Glumca Jamesa Franca (41) su kolegice Sarah Tither-Kaplan i Toni Gaal optužile su da ih je seksualno iskorištavao u svojoj glumačkoj školi 'Playhouse West Studio 4', no on je nakon optužbi predao pisani prigovor. Na sudu se tvrdilo kako je James zastrašivao učenike glumačke i filmske škole. Sada je postignuta privremena nagodba u parnici, piše The Guardian.

POGLEDAJTE VIDEO: Zlostavljanje glumica

Dvije su strane podnijele zajedničko izvješće na višem sudu u Los Angelesu, rekavši sucu da je postignuta nagodba u kolektivnoj tužbi koju su pokrenuli bivši učenici iz sada već zatvorene škole 'Playhouse West Studio 4'.

Glumice i bivše studentice Sarah Tither-Kaplan i Toni Gaal podnijele su tužbu u 2019. godini te su se sada složile odustati od svojih pojedinačnih zahtjeva.

U njihovoj tužbi stoji da je Franco tjerao studente na izvedbe sve eksplicitnijih seksualnih scena pred kamerama u, kako su naveli, 'orgijskom okruženju', koje su išle daleko od prihvatljivog na holivudskim filmskim setovima.

Tvrdilo se da je Franco težio stvaranju 'cjevovoda' od mladih žena, koje su bile podvrgnute njegovom osobnom i profesionalnom seksualnom iskorištavanju u ime obrazovanja.

Franco je nakon optužbi glumica odmah negirao sve navode.

- Maliciozne optužbe koje su iznijele postale su hrana tabloidima, no usto su lažne i nemaju pravnog temelja. Podnijete su da bi im donijele što više mogućeg publiciteta. Ova tužba je travestija i kulminacija kampanje koja je uništila teško zarađenu i izgrađenu reputaciju poštenog čovjeka - rekao je između ostalog Franco. Glumac je školu otvorio 2014., a zatvorio ju je tri godine kasnije. The Los Angeles Times objavio je članak u kojem je iznio optužbe Tither-Kaplan kako ju je glumac seksualno iskorištavao.