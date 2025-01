Francuski dance titani održat će premijerni nastup u Hrvatskoj

Justice, francuski titani elektroničke glazbe, premijerno dolaze na ove prostore i to u pulsku Arenu u nedjelju 10. kolovoza 2025.

Grammyjem nagrađeni pariški dvojac ostavio je veliki trag u modernoj plesnoj glazbi u gotovo dva desetljeća. Poznati su po tome da uklapaju rock, prog, metala, new wave i indie elemente u svoju glazbu i izričaj, a smatraju ih očevima nu ravea, te jedinim pravim nasljednicima Daft Punka.

Donoseći svoj puni live koncert i audio-vizualni spektakl, Justice na premijerni posjet dolaze u sklopu europske turneje. Nastup u Puli bit će jedan od rijetkih samostalnih headlinerskih nastupa za koje pomno biraju lokacije. Dvije tisuće godina stari amfiteatar će se tako pridružiti ekskluzivnim prostorima kao što su Hollywood Bowl LA ili Red Rocks u Coloradu.

Foto: PROMO





Od samih početaka 2000-ih Gaspard Augé and Xavier de Rosnay dobivaju priznanja kritike i fanova. Njihov debi “Cross” (“†”) pokupio je Grammy nominaciju za najbolji album dance/elektroničke glazbe, a singl "D.A.N.C.E." za najbolju dance pjesmu i video. Album je ujedno prodan u zlatnoj nakladi u UK-u, dijamantnoj po Europi, a sve je to označilo put Justicea prema svjetskoj slavi i konstantnom redefiniranju što to znači plesna glazba. Dvojac je u startu nastupio na svim većim festivalima poput Coachelle ili Sonara, a njihov remiks of MGMT-a i singla "Electric Feel" osvojio je Grammyja za najbolji remiks.

Svakim novim albumom postajali su odvažniji. Album “Audio, Video, Disco” nabijen gitarama i riffovima sadržavao je i veliki hit “Civilization”. 2014. uslijedio je album “Woman” na kojem surađuju s London Contemporaty Orchestra i brojnim vokalistima, a zasjeo je vrhove brojnih ljestvica u SAD-u i Europi te je hvaljen zbog uklapanja funk i disco zvuka. Prilagođavajući svoje pjesme za izvedbe uživo, nove verzije su objavili na izdanju “Woman Worldwide” koji je osvojio Grammya za najbolji Dance/Electronic album.

Posljedni album “Hyperdrama” bendu je donio Grammy nominacije za najbolji dance/electronic album, a veliki hit “Neverender”, na kojem surađuju s Tame Impalom, za najbolju pjesmu. Na hvaljenom albumu dodaju techno zvuk svojim disco i funk korijenima, a hvaljeni album sadrži i singlove "One Night/All Night”, “Generator” ili "Saturnine”.

Justice je surađivao s brojnim glazbenicima, radio remikseve za primjerice U2, Lenyja Kravitza, Daft Punk, soundtrack za filmove, a njihova glazba se pojavljivala u brojim reklamama i radu s brendovima. Sa svakim novim izdanjem Justice pomiču granice žanrova i stvaraju svoj glazbeni svijet.

Njihovi nastupi su jednako posebni i vizualno dojmljivi, a svaki album prati turneja s drugačijim postavom. Kao jedno od najznačajnijih inozemnih gostovanja ovog ljeta Justice će u pulskoj Areni odsvirati cjelovečernji nastup uz veliki audio-vizualni spektakl. Bit će to prilika premijerno doživjeti hitove koji su obilježili modernu plesnu glazbu zadnja dva desetljeća.

Ulaznice će u prodaju krenuti u ponedjeljak, 13. siječnja, od 10:00 sati putem sustava Core Event. Ulaznica za parter stajanje iznosi 53 eura, za tribinu slobodno sjedenje 62 eura, dok je za poziciju trava gore slobodno stajanje potrebno izdvojiti 45 eura.