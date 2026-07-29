Pariško tužiteljstvo izvijestilo je da su pokrenuli istragu kako bi se utvrdile okolnosti smrti DJ-a, pravog imena Vincent Belorgey...
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Francuski DJ Kavinsky pronađen mrtav u svom domu u Parizu
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Francuski DJ i elektropop glazbenik Kavinsky, koji je nastupio na ceremoniji zatvaranja Olimpijskih igara u Parizu, pronađen je mrtav u svom domu u francuskoj prijestolnici, priopćilo je pariško tužiteljstvo.
Umjetnik, pravog imena Vincent Belorgey, imao je 50 godina. "Pokrenuta je istraga o uzroku smrti kako bi se utvrdile okolnosti. Hitne službe nisu pronašle sumnjive elemente na mjestu događaja", rekao je tužitelj.
Kavinsky je bio autor pjesme "Nightcall" iz 2010., koju je proslavio film "Vožnja" u kojem glumi Ryan Gosling. Tu pjesmu je izveo na finalu Olimpijskih igara 2024. godine.
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