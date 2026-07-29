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TRAJE ISTRAGA

Francuski DJ Kavinsky pronađen mrtav u svom domu u Parizu

Piše HINA,
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Francuski DJ Kavinsky pronađen mrtav u svom domu u Parizu
Foto: Abdullah Firas/ABACA/ABACA
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Pariško tužiteljstvo izvijestilo je da su pokrenuli istragu kako bi se utvrdile okolnosti smrti DJ-a, pravog imena Vincent Belorgey...

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Francuski DJ i elektropop glazbenik Kavinsky, koji je nastupio na ceremoniji zatvaranja Olimpijskih igara u Parizu, pronađen je mrtav u svom domu u francuskoj prijestolnici, priopćilo je pariško tužiteljstvo.

Umjetnik, pravog imena Vincent Belorgey, imao je 50 godina. "Pokrenuta je istraga o uzroku smrti kako bi se utvrdile okolnosti. Hitne službe nisu pronašle sumnjive elemente na mjestu događaja", rekao je tužitelj.

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Foto: Abdullah Firas/ABACA/ABACA

Kavinsky je bio autor pjesme "Nightcall" iz 2010., koju je proslavio film "Vožnja" u kojem glumi Ryan Gosling. Tu pjesmu je izveo na finalu Olimpijskih igara 2024. godine. 

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