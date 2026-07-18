Francuski film 'Glas obitelji Bélier' uvijek je dobar izbor, svakako bi trebao ući u lektiru

Neke stvari ne zaslužuju reprizu na TV programima, no nećemo sad o tome. Meni se prosrećilo, neki dan je to bio dokumentarac o Stonesima, a našla se tu i legendarna francuska komedija
KOLUMNA: DAVOR LUGARIĆ PLUS+
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Reprize su pojam koji vežemo uz ljetne mjesece, televizijski se programi na svim televizijama, ne samo državnim, uglavnom drže ponavljanja. Što je, kako kaže, "majka znanja", ali nisu sva ponavljanja dobra, neke stvari zasigurno ne zaslužuju reprizu. Pa ni prvo prikazivanje, a kamoli reprizu. No nećemo sad o njima. Trenuci dokolice česti su u ovo doba godine. Ruke često posežu za kakvom knjigom, gramofonskom pločom, ako su stvoreni uvjeti za nju, a najčešće za daljinskim upravljačem.
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