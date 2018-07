Francuzi su osvojili zlato, a mi srca: Vole nas Hurem i Shakira

S medaljom odlazimo kući. Srebrna je, ali zlatnog sjaja. Osim što je četiri milijuna Hrvata navijalo u glas kao jedan, navijali su i drugi. Cijeli svijet je bio uz nas.

Američka pjevačica Shakira (41) čestitala je Francuzima na pobjedi, ali nije izostavila pohvaliti ni hrvatsku srčanu igru.

Congratulations France for making history and to Croatia for an amazing tournament! ❤️⚽️💪🏼 Shak — Shakira 🤫 (@shakira) July 15, 2018

Kanađanka domaćih korijena Stana Katic (40) čestitala je našim reprezentativcima jer su pokazali toliko 'srca' na terenu. Njezini obožavatelji su komentirali da je Hrvatska zaslužila pobjedu, te da trebamo biti ponosni.

Congratulations #France on an epic win!!! And bravo #Croatia for showing so much heart!! 🏆 #WorldCup — Stana Katic (@Stana_Katic) 15. srpnja 2018.

Američki voditelj i producent Ryan Seacrest (43) čestitao je objema reprezentacijama na odličnoj igri, te iskazao veliko poštovanje Vatrenima zbog borbe do samog kraja.

And #FRA wins the #WorldCup! Huge respect to #CRO for beating the odds and fighting til the end! Incredible #WorldCupFinal - cheers to all the teams on a great tournament. pic.twitter.com/oiftAC6CKR — Ryan Seacrest (@RyanSeacrest) 15. srpnja 2018.

- Odlična igra dečki, ponosan sam na vas - napisao je Stipe Miočić (35) koji je vjerni navijač hrvatske reprezentacije.

Naši Vatreni omiljeni su i u Indiji. Naime, tamošnja manekenka Diana Penty (32) poručila je da, unatoč pobjedi Francuza, njeno srce kuca za Hrvatsku.

Ok, so the better team won. Congratulations #France on becoming the World Champions tonight! Well done!! #Croatia, well played...my heart is still with you ❤️😉 #WorldCupFinal — Diana Penty (@DianaPenty) 15. srpnja 2018.

Američka glumica Reese Witherspoon (42) pratila je utakmicu i preko društvenih mreža glumila 'komentatora'. Zabilježila je svaki pogodak.

Autor knjige 'Moja tajna za uspjeh' Tim Fargo čestitao je hrvatskoj reprezentaciji za izniman trud na terenu u finalu Svjetskog prvenstva.

Turska glumica Meryem Uzerli (34), koja je poznata po ulozi Hurem, fatalne crvenokose za kojom je 'poludio' sultan u sapunici 'Sulejman Veličanstveni', trenutnu ljetuje u Dubrovniku. Na ljetovanju ju, čini se, nije zaobišlo navijačko 'ludilo'.

- Hrvati, bili ste odlični, svaka čast. Naravno, čestitke pobjedniku - poručila je.

Američki glumac i komičar naših korijena Judah Friendlander (49) veliki je fan nogometa, a pogotovo hrvatske reprezentacije. I on se na društvenoj mreži oglasio odmah nakon što smo osvojili 'srebrno zlato'. Iako je ponosan na Vatrene, komičar misli da smo zakinuti, a da nas ni sreća 'nije pomazila'.

- Francuska je imala sreće s prva dva gola zbog čega su hrvatski igrači bili prisiljeni više igrati obranu nego inače. Nažalost, to nas je koštalo pobjede - napisao je.