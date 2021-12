Pjevačica Franka Batelić (28) sa suprugom, bivšim hrvatskim reprezentativcem Vedranom Ćorlukom (35) i sinom Viktorom, 2021. godinu završava na najljepši mogući način. Naime, malena obitelj nedavno se uselila u novi zagrebački dom, a Vedran se nakon devet godina vratio iz Rusije za stalno.

Iako je predana glazbi otkako je bila tek djevojčica, Batelić nije zapostavila svoje obrazovanje. Nakon srednje škole, odlučila se studirati pravo, a sada pred sobom ima samo još jedan ispit do diplome.

- Veliki sam perfekcionist i štreberica i bilo je jako teško sve uskladiti. Htjela sam da sve bude na top razini, da i dalje imam sve petice, bilo je teško, ali imala sam odlične profesore koji su mi izlazili u susret. Super je to period života bio - prisjetila se pjevačica srednje škole u intervjuu za RTL.hr.

Kaže da su joj pravi prijatelji upravo oni koje je stekla još u osnovnoj školi.

- Pravi prijatelji koje imam baš kao prave su jedino oni iz djetinjstva. Svi smo ostali povezani, a Stefani, s kojom sam prijateljica od osnovne škole, od zbora Minicantanti, s njom sam do danas nerazdvojna - rekla je iskreno Franka.

Stefani Vozila Franki bila joj je i kuma na svadbi s Vedranom Ćorlukom. Ta svadba u ljeto 2018. bila je vijest godine, iako to ni Franka ni Vedran nisu željeli.

- Mislila sam da se nikad neću udati! Vjenčanje je nešto jako intimno i želiš to zadržati za sebe, trudili smo se to zadržati za sebe, imala sam super ljude koji su pomagali oko svega, na kraju se sve poklopilo i na kraju smo rekli: 'ma što ćeš...', to je sada tako, moramo uživati u tome, probati ono što je najbitnije zadržati za sebe, a to što svi znaju kakva je bila svadba, ma nema veze - kroz smijeh priča pjevačica kada se prisjeti vjenčanja koje se održalo u vrijeme Svjetskog prvenstva, ali i Eurovizije na kojoj nas je ona predstavljala pa je medijska pažnja bila neizostavna.

Nisu dobili maleno intimno vjenčanje kakvo su htjeli, ali i Ćorluka i Franka odlučili su svoj privatan život zadržati za sebe koliko god je to moguće.

- To je naša zajednička odluka i nešto što nas stvarno održava normalnima. Poludjela bih da moram dijeliti neke stvari s javnosti, pogotovo što se tiče mog sina, Vedrana i obitelji. To je nešto što volim držati za sebe, to je nešto naše. Što se tiče tri godine braka, korona, bila sam trudna, život ti se kompletno preokrene naglavačke. Prve tri godine su po tom pitanju bile totalno lude. I Vedran i ja smo se uz Viktora promijenili, on se sada vratio i sada napokon živimo obiteljski život kako treba, na jednoj adresi - otkrila je pjevačica.

Malena obitelj nedavno se uselila u novi zagrebački dom, a Vedran se nakon devet godina vratio iz Rusije za stalno. Iako nije uvijek bilo lako živjeti tako, kaže da su joj te godine i dalje jako drage.

- Nikad mi nije bio potreban muškarac da me vodi u životu i da me određuje. Ti si taj koji je sam sebi najbitniji, a u braku i vezi bitno je funkcionirati i zajedno i odvojeno - dodala je Franka.

Ove će godine u blagdanima uživati u Istri, gdje ide i cijela Ćorlukina obitelj. U 2022. nada se albumu i turneji.