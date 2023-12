Franka Batelić s prijateljicama snimila blagdansku kampanju

Blagdani su posebno vrijeme u godini kada se prepuštamo božićnim ritualima i druženju s našim najdražima. Koliko su bitni ti trenuci zajedništva i ljudi koji nas okružuju, podsjeća nas nova dirljiva blagdanska kampanja kozmetičkog brenda Frankly good pjevačice Franke Batelić.

Pod motom „Ovog Božića ljepota je u prijateljstvu i zajedništvu“ predstavljena je kolekcija limitiranih poklon paketa koji dolaze u prepoznatljivoj zelenoj i pastelno ružičastoj boji.

Emotivna kampanja Kampanju je Franka snimila u opuštenoj atmosferi sa svojim najboljim prijateljicama iz Istre. Iako su odrastale zajedno, a život ih odveo na razne adrese, uvijek pronađu vremena za zajednička druženja i proslave bitnih događaja u njihovim životima. Tako je bilo i za ovo blagdansko snimanje.

Foto: PROMO

- Iako nemaju iskustva na snimanjima, moje cure su bez razmišljanja uzele slobodne dane na svojim poslovima i došle podržati projekt koji mi jako puno znači. Iskreno, one su nešto najdraže što nosim iz Istre i neizmjerno mi je drago da su mi pomogle prenijeti poruku koju smo željeli istaknuti: Božić je vrijeme za obitelj, prijatelje i sitne znakove pažnje. Nitko to ne bi mogao bolje prenijeti od njih, mojih najdražih prijateljica. One su sve što Frankly good predstavlja - iskrenost, ljepotu iznutra i izvana, duh zajedništva, one su Habulous - naglasila je Franka.

Foto: PROMO

Franka je krajem studenog otkrila kako su ona i njezin prijatelj, poslovni partner i menadžer Siniša Bevanda marljivo radili na čak tri proizvoda za njegu usana, jedan za tijelo te su uz cijelu ponudu uključili i preslatko džepno ogledalo koje dolazi u

pakiranju s etuijem izrađenim od veganske kože.

Foto: PROMO

Blagdansko izdanje poklon paketa sadržava nove proizvode iz asortimana, ali i poznate favorite poput nagrađivanog Poppy Field mat tekućeg ruža za usne. Brend se također može pohvaliti s još jednim nagrađivanim proizvodom koji je oduševio javnost i struku, a to je Milky Splash maslac za skidanje šminke.

Foto: PROMO

Novi omiljeni proizvodi Ljubitelje tretmana za usne Milky Smoother oduševit će dvije nove nijanse - Berry Smooth s crvenim i Watermelon Smooth s ružičastim pigmentom. Oba proizvoda pružaju cjelodnevnu zaštitu usana, naglašavaju prirodan izgled usana, a zahvaljujući nježnoj pigmentaciji, mogu se koristiti i kao rumenilo.

Novost u ponudi je i ružičasti šećerni piling za usne s plumping formulom čiji kristali nježno zaglađuju, dok kozje mlijeko i kombinacija ulja maslinovog lista, jojobe, sezama, badema te shea maslac regeneriraju i omekšavaju usne. Idealno rješenje za čišćenje, eksfolijaciju i njegu tijela je i novi šećerni piling za tijelo koji će se uklopiti u svaku beauty rutinu prilikom kupke ili tuširanja.

Foto: PROMO

Limitirani božićni poklon paketi dostupni su na Frankly good web stranici, a bez sumnje će upotpuniti svakodnevnu beauty rutinu svih zaljubljenika u zdrave navike i kvalitetne proizvode.