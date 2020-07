Franka je otkrila kako je uspjela vratiti vitku liniju nakon poroda

<p>Pjevačica <strong>Franka Batelić</strong> (28) ovih dana ima razloga za slavlje. Njezin sin <strong>Viktor</strong> nedavno je proslavio 'polurođendan', a glazbenica je 'izbacila' pjesmu 'Prvi osjećaj'.</p><p>- Ljudi plešu na pjesmu, šalju mi svoje videe. Ja sam prezadovoljna i presretna - rekla je za <a href="https://dnevnik.hr/showbuzz/inmagazin/franka-batelic-otkrila-kakva-je-majka-i-sto-joj-trenutno-nedostaje-u-zivotu---612275.html">IN magazin</a>.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO:</strong></p><p>Supruga nogometaša <strong>Vedrana Ćorluke</strong> (34) kaže kako je more vidjela svega dva puta.</p><p>- I to dvaput s bebom. Trenutačno doma bebinjam - otkrila je.</p><p>Priznaje kako ovih dana 'ne briljira' na polju spavanja.</p><p>- I na polju vremena sama za sebe, ali to mi sada ne treba. Uživam s malim tako da se nećemo tu žaliti. Sve stvarno ide, da pokucam negdje u drvo. Sve je super, sve ide svojim tokom - poručila je.</p><p>Otkrila je i kako je uspjela vratiti vitku liniju nakon poroda.</p><p>- Ako imaš živo dijete kao što je Viktor, onda jako lako ti kilogrami isto idu dolje. Ja sam dva tjedna nakon što sam rodila imala nastup na Cesarici. To ne znam kako sam izvela. To je bio jedan adrenalin. Pitaj Boga kako sam izašla tamo na pozornicu, ali sad sam spremna za dalje, za nove radne akcije - objasnila je.</p><p>Pjevačica za sebe kaže da je kao majka zaigrana i brižna.</p><p>- Dajem sve od sebe čovječe. Volimo ga najviše i mislim da je to jedino bitno. Sve drugo bit će kako bude - zaključila je Franka.</p>