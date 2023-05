Franka je predstavila svoj novi poslovni pothvat: 'Vedran je u svakom trenutku bio podrška...'

Franka Batelić (30) predstavila je svoju liniju make-up proizvoda 'Frankly good' koju najavljuje već neko vrijeme, a podržale su je i brojne kolege.

- Radimo na ovom tri godine. Sve je krenulo u Istri na noninom imanju. Moj vizažist Karlo Rusan je sve ruževe morao popravljati, jer ja svaki pojedem. Pa mora postojati neki ruž koji je dugotrajniji, a uz to da i njeguje. Pa je zato bilo logično da krenemo od ruža. Htjeli smo Istru uključiti u svaki naš proizvod, jer sam ja ponosna Istrijanka, to je nešto organski moje. Naša glavna misija su njega i zdrava navika. Kao umorna mama znam koliko je važno izdvojiti pet minuta za sebe, a s malo ruža svako se raspoloženje može popraviti - započela je Franka.

Ovo je za nju bio jako važan dan koji je dugo čekala.

- Trljam oči i dalje ne vjerujem da se ovo događa, gledam te proizvode i ne vjerujem. Toliko smo ih puta doma i u uredu gledali i pitali se da li bi još nešto moglo. Mislim da smo u ove tri godine stvarno dali dušu i srce - otkrila nam je, te priznala da je bilo jako teško čuvati ovu beauty tajnu.

- Moji prijatelji i suradnici su već sve isprobali, onako po tajno, da mi daju povratnu informaciju. Franku je na promociji podržao i suprug Vedran Ćorluka (37) s kojim ima dvoje djece, sina Viktora (3) i kćerkicu Gitu.

- Vedran je u svakom trenutku bio podrška. Pitala bi ga kako mu se nešto sviđa, a on bi mi rekao da je isto kao jučer - otkriva bam Franka, a ističe kako zasad ne razmišlja o proizvodima za jači spol. - Za sada smo se ipak bazirali na nečemu što ja dobro poznajem, a to je ženska njega, no smatram da i muškarci moraju imati tu zdravu naviku, barem kada je u pitanju pranje lica.

Pjevačica se osvrnula i na komentare da su njeni proizvodi kopija onih reality zvijezde i beauty mogulice Kylie Jenner (25).

- Apsolutno ne, toliko smo radili na svim tim pakiranjima da nema nikakvih sličnosti. Igrali smo se s bojama i naravno da jako puno brendova na svijetu ima takve pastelne boje, ali ipak mislim da smo uspjeli napraviti nešto da se istaknemo - zaključuje Franka.

