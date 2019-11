Franka kiti bor: U džemperu od 14.000 kuna istaknula trbuščić

Pjevačica Franka Batelić (27) očekuje prvo dijete, a trudničke dane provodi u Zagrebu gdje sa suprugom Vedranom Ćorlukom (33) dijeli dom. U zadnjem je tromjesečju trudnoće te će uskoro iskusiti čari roditeljstva.

Na društvenim je mrežama pratiteljima i obožavateljima podijelila fotografiju na kojoj je pokazala sve veći trbuščić.

Foto: Instagram

- Ja svoj poklončić već imam i čuvam. Što vi priželjkujete pod borom ove godine? - napisala je Franka ispod fotografije, pomalo već u božićnom duhu, pozirajući crvenom kardiganu s božićnim motivima. Ovaj je kardigan na listi želja mnogih modnih ovisnica, no većina njih o njemu može samo maštati zbog vrtoglave cijene. Radi se o komadu s potpisom modne kuće Gucci čija je cijena 1928 eura, odnosno više od 14 tisuća kuna.

Osim toga, našalila se na svoj račun te opjevala kultnu pjesmu 'Pojest ću sve kolačiće', dajući do znanja da su joj slatkiši u trudnoći najveća radost.

Foto: Instagram

Fotografija je nastala prilikom snimanja spota za novu božićnu pjesmu koja će uskoro ugledati svijetlo dana. Pjevačica je i dalje puna energije, a prije mjesec dana pohvalila se i novim spotom. Izgleda kako Franka dobro podnosi trudnoću pa joj poslovne obaveze ne stvaraju probleme.

- Priznajem, jedna sam od onih trudnica koje žele taj dio sebe zadržati dalje od svih, jer je to za mene najprivatniji, najemotivniji i najosjetljiviji period života. Toliko sam sretna što smo nas dvoje snimili ovaj spot i što će nam zauvijek ostati kao uspomena na najljepše trenutke - dodala je Franka uz objavu. Franka nam je nedavno rekla kako će raditi sve dok joj drugo stanje to dozvoli i dok fizički može. Do Božića definitivno, a tada će odmoriti.

