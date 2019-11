Franka uživa u trudnoći: Prošla je gradom i pokazala trbuščić...

Pjevačica Franka Batelić (27) očekuje svoje prvo dijete, a trudničke dane provodi u Zagrebu gdje sa svojim suprugom Vedranom Ćorlukom (33) dijeli dom.

POGLEDAJTE VIDEO:

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Fotografi su je 'ulovili' na Cvjetnom trgu u Zagrebu s njihovim ljubimcem, psom Oskarom. Za šetnju gradom, Franka je izabrala crni široki džemper ispod kojeg se jasno ocrtavao njezin trudnički trbuščić, crne hlače i vojničke čizme. Look je upotpunila ružičastim kaputom.

Foto: Bruno Fantulin/PIXSELL

Na društvenoj mreži otkrila je kako je bila u gradu s mamom te da je na Cvjetnom trgu kupila buket koji će krasiti njezin dom.

- Nedjelja pod jesenjim suncem. Zagreb mi nikad nije bio ljepši. La dolce vita u svakom smislu - napisala je Franka ispod objavljene fotografije.

Foto: Instagram

Franka je prije otprilike tri mjeseca na društvenoj mreži sa svojim pratiteljima podijelila sretnu vijest kako sa suprugom čeka bebu. Pjevačica je i dalje puna energije, a prije mjesec dana pohvalila se i novim spotom. Izgleda kako pjevačica dobro podnosi trudnoću pa joj poslovne obaveze ne stvaraju probleme.

- Priznajem, jedna sam od onih trudnica koje žele taj dio sebe zadržati dalje od svih, jer je to za mene najprivatniji, najemotivniji i najosjetljiviji period života. Toliko sam sretna što smo nas dvoje snimili ovaj spot i što će nam zauvijek ostati kao uspomena na najljepše trenutke - dodala je Franka uz objavu. Franka nam je nedavno rekla kako će raditi sve dok joj drugo stanje to dozvoli i dok fizički može. Do Božića definitivno, a tada će odmoriti.

POGLEDAJTE NOVU EPIZODU SERIJALA 'ZENZACIJA':