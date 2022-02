Na Izboru za Hrvatsku pjesmu Eurovizije, pjesme i autori natječu se još od 1993. godine. Do sada smo imali 28 pobjednika, a ove godine željno iščekujemo 29-og. U 2021. godini pobjedu je odnijela Albina Grčić. S obzirom na to da smo se u prvom dijelu povijesti Dore osvrnuli na pobjednike od 1993. do 2008. godine, nastavljamo s nizom sve do danas. Zanimljivo je to da Hrvatska, odlukom HRT-a, od 2008. do 2021. čak dvije godine nije imala predstavnika na Euroviziji.

Naime, HRT je u 2014. godini odlučio da se Hrvatska neće natjecati na Eurosongu 2014. i 2015. godine. Tek 26. studenog 2015. godine, potvrđeno je da će Hrvatski predstavnici sudjelovati na Eurosongu 2016. godine.

Dora od 2009. do 2021.

Dora 2009. Igor Cukrov i Andrea Šušnjara - Lijepa Tena

Na Dori ove godine pobjedu odnosi Igor Cukrov u duetu s Andreom Šušnjarom. Show je vodila Nevena Rendeli koja je dobila brojne kritike zbog odabira plave haljine otvorenih leđa.

Dora 2010. Feminnem - Lako je sve

Favoritkinja 2010. godine je bila sedamnaestogodišnja Franka Batelić. Za kraj njenog nastupa je bio predviđen spektakularan vatromet u nekoliko boja, a iskre su trebale frcati iz koluta. No, do spektakla nije došlo jer je, kako kažu pirotehničari, netko dirao žice. Među izvođačima se šuškalo kako je to učinio netko od konkurenata. Na kraju, Doru te godine osvaja grupa Feminnem s pjesmom 'Lako je sve'. Feminnemke su već 2005. godine s pjesmom 'Call Me' predstavljale Bosnu i Hercegovinu na Euroviziji.

Dora 2011. Daria Kinzer - Celebrate

Nakon što je 2010. u Oslu grupa Feminnem s pjesmom 'Lako je sve' ostala kratkih rukava što se tiče ulaska u finale, HTV je odlučio promijeniti način biranja našeg predstavnika na naredni Eurosong. Tada je odlučeno da Dora 2011. neće biti u stilu nacionalnog finala kao prethodnih godina, nego će postati reality show.

Doru pod nazivom 'Idemo na Eurosong' je otvorila Severina nastupom u sado-mazo izdanju kojim je zasjenila i kandidate. Članovi žirija Tonči Huljić, Severina i Andrej Babić su izabrali dva finalista Jacquesa Houdeka i Dariju Kinzer. Ipak, na kraju Daria pobjeđuje i odlazi u Düsseldorf.

- Tijekom glasovanja u superfinalu, počeli su meni i mojem timu putem mobitela, elektroničke pošte i društvenih mreža pristizati brojne poruke nezadovoljstva zbog nemogućnosti glasovanja, bilo putem poziva ili SMS-a, za mene i moju izvedbu - požalio se tada Jacques Houdek rekavši kako je bilo organizacijskih propusta. On je internim odabirom na Eurosong otišao 2017. godine.

Dora 2012. Nina Badrić - Nebo

Niz loših plasmana zahvatio je Hrvatsku na Eurosongu još u 2007. godini. Daria Kinzer 2011. godine osvojila je 34. mjesto, a nešto bolji rezultat no, nedovoljan za finale, ostvarila je Nina Badrić sa singlom 'Nebo', kada se plasirala na 29. mjesto.

Nina je na Dori nastupala u više navrata, a u 2012. godini Hrvatsku je predstavljala na Eurosongu u Bakuu. Kako smo već naveli, nastup nije donio priželjkivane rezultate, a natjecanje je par godina nakon komentirala i sama pjevačica.

- Nemam namjeru više ići na Doru/Eurosong. Dokle god ne shvatimo da je za takvo natjecanje potreban ozbiljan tim - napisala je Badrić kao odgovor pratitelju na Instagramu, kojeg je zanimalo hoće li se pjevačica ponovo 'baciti' u iste vode.

Dora 2013. Klapa s mora - Mižerja

Nakon pobjede na Dori u 2013. godini, Klapa s mora nije se proslavila na Eurosongu. Naime, oni su ponovili neuspjeh grupe Feminnem iz 2010. godine, i s pjesmom 'Mižerja' osvojili 33. mjesto.

2014. i 2015. Hrvatska ne sudjeluje na Euroviziji.

Dora 2016. Nina Kraljić - Lighthouse

Pobjednica talent showa 'The Voice' 2015. i pobjednica Dore 2016. te naša predstavnica na Eurosongu iste godine, Nina Kraljić, s pjesmom 'Lighthouse' nije se proslavila na europskoj pozornici. Iako se plasirala u finale, na kraju je završila među najlošijima, na 23. mjestu.

Dora 2017. Jacques Houdek - My Friend

Pjevač Jacques Houdek s pjesmom 'My Friend' osvojio je Doru 2017. godine i postao Hrvatski predstavnik na Euroviziji za tu godinu. Houdek se u više navrata natjecao na Dori, a na svom prvom nastupu na Eurosongu plasirao se u finale i donio nam 13. mjesto čime smo prekinuli niz loših rezultata prethodnih godina. Na sceni se predstavio kao svojevrsna 'podvojena ličnost' jer kad bi se okrenuo na jednu stranu tijela, pjevao je na talijanskom, a kad bi se okrenuo na drugu stranu izvodio bi na engleskom jeziku.

Dora 2018. Franka Batelić - Crazy

Franka Batelić s pjesmom 'Crazy' pobijedila je na Dori 2018. godine i plasirala se na Eurosong u Portugal. Tamo je nastupala u prvom polufinalu gdje je 'konkurencija bila žešća'. Ipak, Franka nije postigla očekivani uspjeh te je na kraju završila na 38. mjestu.

Dora 2019. Roko Blažević - The Dream

Splićanin Roko Blažević i njegov singl 'The Dream' svidjeli su se hrvatskoj publici i osvojili prvo mjesto na Dori 2019. godine, no u Europi se nisu proslavili. Roko nije uspio izboriti finale, završio je na 33. mjestu.

Dora 2020. Damir Kedžo - Divlji vjetre

Iako je pobijedio na Dori 2020. godine, zbog širenja zaraze korona virusa Damir jednostavno nije imao sreće. Eurovizija 2020. godine bila je otkazana te pjevač nije imao priliku predstaviti Hrvatsku i pokazati se na europskoj sceni.

Dora 2021. Albina Grčić - Tick-Tock

Pobjeda Albine na Dori 2021. godine s pjesmom 'Tick-Tock' izazvala je skandal. Hrvatsku verziju pjesme potpisala je Tihana Buklijaš Bakić, a englesku Max Cinnamon. Iako je Albina svoju pobjedu odnijela sa uvjerljivo najviše glasova, Nina Kraljić tvrdila je kako je natjecanje potpuno namješteno. Tada se o svemu oglasila na društvenim mrežama.

- Nina, kako se osjećaš? Mix ti je bio najgori i nismo doslovce mogli zvati za tebe jer je javljalo da broj ne postoji i očito je da su te s razlogom stavili kao prvu izvedbu. Što misliš o organizaciji i je l' istina da si slušala u vlastite 'in ear slušalice' pjesmu ‘Tick-Tock’, a ne svoju na vlastitoj tonskoj probi? - napisala je sarkastično Nina uz video na kojem pleše.

Kako god bilo, Albina je prošle godine nakon Dore otputovala u Nizozemsku i predstavljala Hrvatsku na Eurosongu. Pjesma 'Tick-Tock' svidjela se mnogima no, nažalost, nije našla svoj put do finala. Njezin plasman razočarao je ljude diljem Hrvatske i Europe, što i ne čudi, jer se Albina držala dobro na kladionicama prije proglašenja rezultata. Ispadanje iz polufinala s razočarenjem su komentirali i premijer Plenković i predsjednik Milanović te čestitali pjevačici na dosadašnjem uspjehu.