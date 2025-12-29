Frano Pehar najavio doček Nove godine: Evo gdje će nastupati

Frano Pehar, jedan od najzapaženijih mladih pjevača domaće glazbene scene, na društvenim je mrežama najavio gdje će provesti najluđu noć u godini. Popularni pjevač najavio je da će doček Nove godine provesti nastupajući s vlastitim bendom ‘Tarapana’ u Gospiću, gdje će pred publikom ispratiti staru i dočekati Novu godinu.

Foto: Instagram

Na svom Instagram profilu Pehar je podijelio vizual s najavom nastupa, uz poruku ‘Vidimo se’. Objavu su ubrzo primijetili brojni pratitelji, a najava je odmah izazvala veliki interes i brojne reakcije pratitelja.

Inače, Frano je publici poznat po snažnom vokalu, emotivnim interpretacijama i energičnim nastupima, a posljednjih godina kontinuirano gradi karijeru kroz brojne koncerte i nastupe diljem Hrvatske. Njegovi nastupi redovito privlače velik broj obožavatelja, a posebna atmosfera koju stvara na pozornici čini ga čestim izborom za velike događaje i svečane prigode. Usto, na društvenim mrežama Pehar je vrlo aktivan, gdje redovito dijeli isječke s nastupa, probe, nove projekte i suradnje.

Foto: Instagram

Podsjetimo, doček Nove godine u Gospiću tradicionalno okuplja velik broj građana i gostiju, a ovogodišnja najava Frane Pehara kao glavnog izvođača sugerira da će i ulazak u 2026. Godinu dočekati u dobrom glazbenom i slavljeničkom ozračju.