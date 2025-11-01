Frano Pehar iz Tarapane koji s Rozgom želi duet više nije solo, a nama je otkrio što kaže obitelj

Frano Pehar (34), miljenik publike poznat po hitovima 'Vidim te u bijelom' i 'Ja sam na te ponosan', ranije je u razgovoru na Happy FM-u otkrio da njegov ljubavni status više nije solo, a u ekskluzivnom razgovoru s nama je podijelio na koji način uspijeva balansirati glazbu, posao i privatni život, ali i nekoliko detalja o novim pjesmama.

Foto: Instagram

- Radim polako pjesmu po pjesmu. Ono što se zaista može očekivati od mene u narednom periodu su dvije nove pjesme, čije demo snimke neprestano slušam na mobitelu. Slijedeći tjedan ulazim u studio ih otpjevati. Vjerujem da će moja publika biti jako zadovoljna! - započeo je Frano.

Glazbu, kaže, živi od djetinjstva, a danas ga inspiriraju suradnici koji prepoznaju njegov senzibilitet i glazbeni potpis.

- Imam tu sreću što je od samih početaka u mom autorskom timu proslavljeni autor Dušan Bačić koji već poznaje moj senzibilitet i koji mi zna dušu. Uvijek tražim od pjesme ono nešto, da ju poželim ja kao slušatelj slušati neprestano. Autorskom timu pridružili su se i veliki Miroslav Škoro, čiji sam fan od malih nogu, te Ivica Plivelić, koji su napisali moj posljednji singl 'Slatki snovi'. Poštujem ih i cijenim jer s njima svaka pjesma dobije dušu - istaknuo je Pehar.

Frano je već s dvanaest godina donio odluku koja mu je promijenila život - napustio je rodno Međugorje i otišao u Zagreb, u čemu mu je najviše pomogao cilj da tako mlad bude odgovoran i samostalan.

- I dan danas sam takav. Sjećam se da sam sa 12 godina odlučio da želim otići iz Međugorja u Zagreb u srednju školu. Moram priznati da je mnogima bila reakcija: ‘Ti nisi normalan. Ti si premlad’, ali hvala mojim roditeljima što su mi vjerovali - naglasio je Pehar.

Foto: Instagram

- Najveću ulogu pri mom adaptiranju u veliki grad imali su moji prijatelji koji su me prihvatili raširenih ruku i pokazali mi sve mane i vrline velikog grada i uvijek ću im biti zahvalan na tome - dodao je Frano.

Pehar se posebno sjeća i svojih ranih školskih dana u metropoli.

- Zauvijek će mi ostati u sjećanju kolege iz školske klupe, koji su, znajući da živim sam, zvali me na nedjeljne ručkove doma. Također, sjećam se svog prvog tuluma u stanu s 15 godina. Bila je cijela škola, ne samo razred... Drugi tulum nakon toga mi više nije pao na pamet...Haha - prisjetio se Frano.

Na pitanje kako njegova tvrdoglavost danas utječe na odluke, Pehar ističe kako je za svaki odnos potreban kompromis.

- Ali ja nekako volim slušati svoje srce i držat se toga pa makar nekad bio u krivu. Uvijek želim da iza svake svoje odluke stojim 100 posto - priznao je Frano.

Što se tiče objava pjesama, Pehar se ne vodi trendovima.

- Ja kada sam zadovoljan sto posto pjesmom, kako zvuči, napravim plan za njezin vizual, odradimo spot i onda pustimo to van. Nemam neke kalkulacije kada je pravo vrijeme. Važno mi je da stojim iza materijala i da sam dao sve od sebe da što bolje iznesem i dočaram poruku pjesme - naglasio je Frano.

- Moram priznati da su za mene malo pritisak. Ja volim da glazba govori za mene, ali živimo u eri kada su digitalne platforme najvažniji alat pri brendiranju glazbenika i pjesme, tako da što se mora nije teško.! Drago mi je da kada vidim ogromne brojke na YouTubeu, Spotifyju, ali ipak mi je najdraže vidjeti na koncertu publiku koja zborski pjeva ‘Vidim te u bijelom’, ‘Ja sam na te ponosan’ - dodao je Pehar.

Iako mu je glazba najveća ljubav, Frano paralelno vodi i obiteljsku tvrtku iz Zagreba.

- To je jedan posao kojim se moji roditelji bave otkada znam za sebe, pa je nekako lagano bilo ući i meni u taj posao. Najveće mi je zadovoljstvo raditi u obiteljskoj firmi jer onda, osim vikenda kada pjevam, imam ispunjene i sve ostale dane. Volim biti u obavezama. Onda nekako više cijenim slobodan dan - istaknuo je Pehar.

Usto, Frano ne propušta ni fizičku aktivnost.

- Volim sport i sve oblike sporta jer mi to dođe kao psihoterapija. Nema ljepšeg osjećaja nakon jutarnjeg trčanja otuširati se i sjesti sam sa sobom i proći kroz misli o sebi i nadolazećem danu, tjednu - otkrio je Pehar.

Na pitanje o ljubavnom životu, Frano se ne skriva.

- Obitelj i prijatelji su mi uvijek maksimalna podrška, kao i ja njima. Njima je najbitnije da sam ja sretan. Nađem ja za svakoga vrijeme - rekao je Pehar.

Dodao je i kako filozofija u životu da ništa ne voli forsirati utječe na njegove odluke i karijeru.

- Nekad je, barem ja mislim dobro pustiti da stvari idu svojim tokom. Kada nešto forsiramo, dobije se protuefekt. Ja volim da sve ide lagano i prirodno. Uvijek volim reći da s razlogom dobar kirurg mora odraditi veliki broj operacija da bi postao izvanredan, tako je to i u glazbi. Vrijeme, strpljenje i vjera - naglasio je Frano.

Budući da je njegovo srce zaključala misteriozna ljepotica otkrio je i kakve su reakcije obitelji i prijatelja, s obzirom na to da su ga u Hercegovini ljudi uvijek jedino pitali za ženidbu.

Foto: Instagram

S obzirom na obaveze u glazbi i vođenju obiteljske tvrtke, Pehar svoj privatni život kontrolira odlično.

- Mislim da sve sjajno balansiram i da se svemu posvećujem maksimalno. Radim ono što volim, pa mi se zapravo čini i da ne radim. Želim svima da rade ono što vole. To je pravi blagoslov - prokomentirao je Frano.

Kao nit vodilju u životu i karijeri često ponavlja dobro poznati Grašin stih.

- "Il’ imaš dušu il’ si nula od čovika". Meni je upravo to važno da me ljudi drže tim ‘čovikom’ koji ima dušu, koji je dobar kolega, prijatelj, brat...Važno mi je da nakon svakog nastupa ljudi odu s velikim osmijehom na licu doma - priznao je Pehar.

Kad ne radi, Frano često voli putovati.

- Obožavam putovati i kada god mogu odem na neko putovanje gdje se baš izguštam. Mislim da najveći dio budžeta trošim na putovanja...Već planiram i nešto za siječanj - otkrio je Pehar.

Ipak, najviše radosti donose mu jednostavne stvari.

- Volim okupiti ekipu doma i igrat maraton ‘Čovječe ne ljuti se’, pogledati dobru seriju, šetnje, odlaske na Sljeme... - zaključio je frontmen Tarapane.

Frano i dalje dokazuje da se upornošću, radom i vjerom u sebe mogu ostvariti snovi. Na pozornici karizmatičan i emotivan, izvan nje jednostavan i topao - baš onakav kakvog ga publika voli.

Foto: PROMO/kolaz