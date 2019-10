Franz pomagao oko revije, a Lokas bodrio curu iz publike...

Revija modnog brenda Duchess, iza kojeg stoje poduzetnica Snježana Mehun (48) i mladi dizajner Antun Tin Brišar, privukla je nekolicinu dobro poznatih lica u palači Dverce, poznatoj po kulturi srca i narodnim osjećajima. Duž palače bio je postavljen crveni tepih po kojim su hodale manekenke predstavljajući Mehunkinu novu kolekciju na kojoj je radila, kako nam je priznala, od prošle revije u svibnju.

Foto: Dalibor Urukalovic/PIXSELL

- Mi volimo neobične prostore i mislimo da naši gosti, prijatelji i poslovni partneri zaslužuju ovakav jedan lijep prostor, da to nešto bude drugačije. Mnogo ljudi nije imalo priliku biti ovdje i prošetati po salonima, tako da je to bila jedna dobra prilika - govori nam Mehun koja je za reviju angažirala i opernu pjevačicu Antonellu Malis.

Foto: Dalibor Urukalovic/PIXSELL

- Modu doživljavam zabavnom i zato treba biti veselo - govori poduzetnica kojoj je veliku podršku iz prvih redova dala majka, koju je Snježana nakon revije zagrlila. A tu je i austrijski poduzetnik Franz Schillinger, Snježanin dečko, koji joj je pomogao oko priprema za Dverce.

- Franz je tu već par dana i podržava me. Malo mu je to sve neobično. Prošli put je bio gost, a danas, kako i sam kaže, radnik jer je pomagao, nosio vrećice i sve što ide s tim. To je onaj malo neglamurozniji dio koji ljudi ne vide - otkrila nam je Snježana.

Foto: Dalibor Urukalovic/PIXSELL

Na reviji su se pojavili pjevačica, glumica i spisateljica Nives Celzijus (37), radijska voditeljica Ecija Ivušić (32), manekenke Maja Cvjetković (33) i Antea Kodžoman, pjevačice Ivana Banfić (49) i Kim Verson (26), spisateljica Josipa Pavičić (41), modna agentica Tihana Harapin Zalepugin (67), televizijska voditeljica i pjevačica Renata Končić Minea (42) i modni stilist Neven Ciganović (47).

- Bilo mi je super. Atmosfera je posebna, dobro je to sve osmišljeno. Moram priznati kako mi je ovo puno bolja kolekcija te kako svake sezone Snješka iznenadi. Ponosan sam na nju i što mi je najbolja prijateljica.

Foto: Dalibor Urukalovic/PIXSELL

I dok se par nedavno zajedno pojavio na Elle dodjeli nagrada, voditelj kviza 'Potjera' Joško Lokas (47) ovaj put došao je iz prvih redova 'bodriti' svoju djevojku Jelenu Katarinu Kapu (27) koja je prošetala crvenim tepihom u kreaciji brenda Duchess.