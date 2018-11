'Freddie mi je volio masirati noge dok ležimo s mačkama'

Bohemian Rhapsody, aktualni filmski kino hit o životu legendarnog frontmena grupe Queen, Freddieja Mercuryja, u ljubavnom se smislu fokusirao na pjevačev odnos s dvije osobe. Mary Austin, pjevačevom zaručnicom te Jimom Huttonom, Mercuryjevim sedmogodišnjim partnerom. Ipak, sam film je izostavio mnoge važne detalje vezane uz Freddiejev život i njegove odnose.

Mary Austin Mercuryja je upoznala 1969. godine, tada kao 19-godišnjakinja, dok je pjevaču bilo 24 i iako se bavio glazbom, od statusa planetarno popularne rock zvijezde bio je poprilično udaljen.

Foto: Instagram

- Nije bio sličan nikome koga sam otprije znala, prštao je od samopouzdanja - izjavila je Austin 2013. za Daily Mail te priznala kako ju je kod Freddieja privukao njegov pomalo divlji, rokerski look. Par je ubrzo započeo vezu, a u filmu je ulogu Austin odradila Lucy Boynton (24). Mercury je Austin zaprosio na Božić 1973. godine, a svoju privrženost iskazao joj je i baladom 'Love of My Life', čiji dio možete čuti i u filmu. Ipak, do vjenčanja nikada nije došlo jednom nakon što joj je Mercury povjerio svoje biseksualne sklonosti, no ostali su vrlo bliski, a pjevač je bivšoj zaručnici i kupio kuću te uvijek o njoj govorio biranim riječima.

- Nitko mi ne može zamijeniti Mary, za mene je naš odnos kao brak jer vjerujemo jedno u drugo - rekao je 1985. u intervjuu Mercury.

Mary Austin kasnije se vjenčala te dobila djecu, a o Mercuryju je brinula nakon što mu je dijagnosticiran AIDS. Po pjevačevoj smrti naslijedila je dio njegovog imetka, a vjeruje se da lokaciju njegovih posmrtnih ostataka zna jedino Austin, baš kako je Freddie i želio.

U Mercuryjevoj oporuci našlo se i ime Jima Huttona, njegovog dugogodišnjeg partnera. kojeg u filmu glumi Aaron McCusker (39). I dok u filmu možete vidjeti Freddiejev flert s Jimom na kućnom tulumu, u stvarnosti je pjevačev partner bio irski frizer, a upoznali su se u londonskom gay baru 80-ih. Nije to bila ljubav na prvi pogled, no kasnije su započeli vezu koja je potrajala sve do smrti frontmena Queena 1991. godine.

Foto: Instagram

Hutton je s vremenom preselio u pjevačevu rezidenciju Garden Lodge, iako Freddie nikada javno nije obznanio svoju homoseksualnu stranu. Njegovom partneru to nije smetalo, no prepirki i svađi je bilo.

- Vidio sam ga s drugim muškarcem u klubu u kojem smo se upoznali, rekao mi je da je učinio to da me napravi ljubomornim - ispričao je Hutton svojedobno za Times.

Privatno, Freddie je bio potpuno drugačiji od persone showmana koju je na pozornici tako vješto izgradio.

- Volio je svoje mačke. Ležali bismo na kauču, Freddie bi mi masirao noge i ispitivao me kako mi je prošao dan - priznao je Hutton, a nakon pjevačeve smrti napustio je rezidenciju, no ne svojom voljom. Mary Austin dobila je pravo na nekretninu, a Jim se vratio kući u Irsku potpuno slomljen njezinom odlukom da ga izbaci iz kuće. Hutton je 1995. godine napisao knjigu o svom odnosu s Freddiejem, jednostavno naslovljenu 'Mercury i ja', a preminuo je od teške bolesti 2010. godine.