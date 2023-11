Freddie nije htio prihvatiti svoju tešku dijagnozu, a dan prije smrti objavio je da je bolestan

Legendarni Freddie Mercury preminuo je na današnji dan prije 32 godine. Proslavio se kao vokal poznate grupe Queen, a do danas je ostao glazbenik s jednim od najprepoznatljivijih glasova ikad. Glazbenik je preminuo u 46. godini od upale pluća koja se pojavila kao posljedica AIDS-a s kojim se borio.

Freddie, pravog imena Farrokh Bulsara, rodio se 5. rujna 1946. godine u britanskom protektoratu u Zanzibaru, današnjem dijelu Tanzanije. Već sa sedam godina krenuo je svirati klavir, a kad je imao samo 12 godina osnovao je svoj prvi bend - The Hectics. Oduvijek je imao ljubavi prema umjetnosti pa je tako upisao i umjetnički fakultet, nakon kojeg je dobio diplomu grafičkog dizajna i umjetnosti.

Foto: ARTCO-Berlin/Ullstein Bild/PIXSELL

Uz sve to se i dalje bavio glazbom, a pridružio se i bendovima kao što su Ibex i Sour Milk Sea. U glazbi nije bio toliko uspješan pa je s tadašnjom djevojkom Mary Austin prodavao odjeću u jednoj second hand trgovini.

Freddie je došao na ideju za Queen

Sastavu Queen pridružio se početkom 70-ih godina. Drugi članovi benda, Brian May i Roger Taylor tada su svirali u bendu Smile, a njihov glavni vokal Tim Staffell napustio ih je 1970. godine. Freddie ih je nagovorio da nastave s radom te da promjene ime. On je postao glavni vokal, a basista Johna Deacona su našli godinu dana kasnije. Na profesionalnu karijeru su se fokusirali 1973. godine, kada su objavili prvi album 'Queen'. Potom su objavili i 'Queen II' te postali uspješni u Britaniji.

Foto: Ullstein Bild/Ullstein Bild/PIXSELL

Najveća mu je ljubav bila Mary Austin, iako je volio muškarce

Nakon što je postao uspješan pjevač, njegov je ljubavni život postao izrazito buran. Njegova prva i najveća ljubav bila je Mary Austin, s kojom se zaručio nakon četiri godine veze. Prekinuli su 1976. godine kad je počeo hodati s muškarcima, ali su ostali najbolji prijatelji.

Nekoliko godina kasnije je započeo vezu s frizerom Jimom Huttonom, ali je uvijek govorio da mu je jedina ljubav bila i ostala Mary.

- Svi moji ljubavnici su me pitali zašto ne mogu zamijeniti Mary, ali to je nemoguće. Jedini prijatelj kojeg imam je Mary i ne želim nikog drugog. Za mene je to bio brak. Vjerujemo jedno u drugo i to je dovoljno za mene - rekao je jednom prilikom.

Foto: MICHAEL DALDER/REUTERS

Nije htio prihvatiti svoju dijagnozu

Glazbenik je uživao u slavi i svime što s njom dolazi, ali je 80-ih saznao da boluje od AIDS-a.

- Kasnih 80-ih godina, kad je AIDS uzeo maha, bio je svjestan da je riječ o nečemu opasnom. Ljudi koje je poznavao su umirali od te bolesti, nije joj bilo lijeka, ali on je vjerojatno razmišljao 'Ma neće se dogoditi meni'. Morate shvatiti, u to vrijeme je ta dijagnoza značila sigurnu smrt, danas je medicina ipak jako napredovala. Nitko se nije htio s tim pomiriti, zato je vjerojatno dugo odbijao posjetiti doktora. Početkom 1987. godine Freddie je u svojoj glavi znao da je zaražen. Ali nije htio to potvrditi. U travnju te godine ipak je pristao otići kod doktora na nagovor svoje bivše djevojke, a kasnije i najbolje prijateljice Mary Austin. Napravili su test i on je pokazao kako je Freddie pozitivan. Doktor ga je odmah počeo zvati, ali Freddie se nije javljao. Znao je što će mu reći. Pa je preko Mary nekako uspio nagovoriti Freddieja da digne slušalicu - ispričao je pjevačev prijatelj Peter 'Phoebe' Freestone.

Foto: Ullstein Bild/PIXSELL

Zadnji je put s Queenom nastupao 1990. godine, a potom se povukao na svoje imanje. Nije htio da ga posjećuju, samo je posebnima to bilo dozvoljeno. Pjevač Elton John ga je nekoliko puta vidio te je jednom prilikom ispričao o njihovom susretu.

- Ležao je u krevetu, gotovo nepomično, već je bio izgubio dio vida, tijelo mu je bilo prekriveno ranama... Ali to je bio onaj isti Freddie. Brbljao je i bio ekstravagantan kako je samo on to znao - rekao je Elton.

Službeno priopćenje o bolesti je objavio samo jedan dan prije smrti. Na njegovom posljednjem ispraćaju bili su samo njegovi bližnji, a glazbenika su kremirali. Mjesto gdje se nalaze njegovi posmrtni ostatci poznato je samo njegovoj Mary, koja do danas nije otkrila tu tajnu.