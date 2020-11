Frend princa Charlesa: Netflix trola kraljevsku obitelj serijom

Spominjanje razvoda i afere u seriji naljutilo je princa Williama, koji se nikako ne slaže s tim da se imena i djela njegovih roditelja povlače po kakvoj seriji

<p>Bliski prijatelj princa <strong>Charlesa</strong> (72) optužio je Netflixovu dramu 'Kruna' (The Crown) da trola britansku kraljevsku obitelj i to s novcem kojeg dobivaju od Hollywooda. Prikazuju, kaže, izmišljene stvari pod istinite. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: 31. kolovoza preminula je Lady Di</strong></p><p>Netflix je objavio nedavno četvrtu sezonu serije u kojoj se govori o Charlesovom braku s princezom <strong>Dianom</strong>, ali i njegovom aferom s <strong>Camillom Parker Bowles</strong> (73), s kojom je sada u braku. Osim toga, bavi se i Dianinim poremećajem prehrane i pokazuje kako guta hranu, a onda povraća u toaletu.</p><p>Zbog tih scena odmah su se 'aktivirali' Charlesovi bliski prijatelji koji tvrde da se kraljevska obitelj iskorištava i da serija pokazuje nešto što se nikad nije dogodilo. </p><p>Strani mediji pišu kako je izvor blizak britanskim vođama rekao: </p><p>- To je dramska serija koja je, izgleda, napravljena ne poštujući ljude koji su u tu priču uključeni. Njihovi su životi sada 'oteti' i iskorišteni su. U ovom slučaju, povlače se opet stvari koje su se dogodile u vrlo teškim vremenima prije 25, 30 godina i ne mari se za ničije osjećaje. To nije dobro ni pošteno, pogotovo jer puno prikazanih scena ne odgovara istini - istaknuo je izvor. </p><p>Oglasili su se i iz Palače:</p><p>- Radi se o tome da nas trolaju s budžetom koji dobivaju iz Hollywooda. Javnost ne smije biti zavarana pa da pomisle da je ovo situacija koja se zaista dogodila.</p><p>Navodno je sve to spominjanje razvoda i afere naljutila princa <strong>Williama</strong> (38), koji se nikako ne slaže s tim da se imena i djela njegovih roditelja povlače po kakvoj seriji. </p>