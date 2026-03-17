GLUMICA PALA U DRUGI PLAN

Frizer Gwyneth Paltrow zaludio Hrvate: 'Cvek je u Hollywoodu?'

Piše Dora Pek,
Čitanje članka: 1 min
7
Gwyneth Paltrow pokazala je kako izgledaju pripreme za Oscare, a posebnu pažnju privukao je njezin frizer koji je mnoge podsjetio na Matiju Cveka

Admiral

Dodjele Oscara uvijek su sinonim za raskoš, glamur i besprijekoran crveni tepih, no ono što se događa prije toga često je puno opuštenije. Glumica Gwyneth Paltrow to je i pokazala u kućnom ogrtaču i s jastučićima ispod očiju dok joj je frizer sređivao kosu. I dok je ona mirno sjedila, upravo je on privukao najviše pažnje. Njegov izgled mnoge je podsjetio na pjevača Matiju Cveka, koji se sprema za najveći trenutak svoje dosadašnje karijere - koncert u zagrebačkoj Areni 28. studenoga 2026. godine.

Bilo je tu još detalja koji su otkrili kako izgledaju pripreme, od dolaska do backstagea, no scena s frizerom na kraju je zasjenila sve. I dok se internet zabavljao tim detaljem, Paltrow se na crvenom tepihu pojavila u potpuno drukčijem izdanju. Na dodjelu Oscara u Dolby Theatreu u Los Angelesu stigla je u svilenoj haljini boje slonovače s potpisom modne kuće Giorgio Armani Privé.

Na prvi pogled riječ je o klasičnoj, elegantnoj kreaciji inspiriranoj starim Hollywoodom, no pravi efekt dolazi tek iz profila. Visoki prorezi uz bokove otkrivaju znatno više kože nego što se čini sprijeda, dok se ispod haljine naziru diskretne, prozirne svjetlucave hlače. Iako ove godine nije nominirana za nagradu, Paltrow je na ceremoniji imala važnu ulogu. Bila je među prezenterima koji su tijekom večeri uručivali nagrade.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Evo što će danas biti u Divljim pčelama: Kata napušta Vrilo, a Kata doznaje važnu informaciju
VEČERAS

Evo što će danas biti u Divljim pčelama: Kata napušta Vrilo, a Kata doznaje važnu informaciju

Jakov i Zora dožive emotivni zajednički trenutak, a on joj prizna kako zna da su možda brat i sestra. U isto vrijeme, Kata od neočekivane osobe doznaje vrijedne informacije o svome ocu
FOTO Nives Celzijus obukla bikini i otkrila kakav ulet želi
NIJE JOJ HLADNO

FOTO Nives Celzijus obukla bikini i otkrila kakav ulet želi

Naša poznata pjevačica nedavno je objavila novu pjesmu 'Sinkronija', a sada je svoje pratitelje na Instagramu iznenadila fotografijama u bikiniju, koje su zapravo poziv svima da, ako to već nisu učinili, poslušaju njen novi hit
Megan Fox malo toga ostavila mašti: U mini čipkastoj haljini bila na zabavi nakon Oscara
POKAZALA ADUTE

Megan Fox malo toga ostavila mašti: U mini čipkastoj haljini bila na zabavi nakon Oscara

Glumica je pokazala tetoviranu figuru u zavodljivom izdanju na rijetkom pojavljivanju na oskarovskom afterpartyju 2026. godine

