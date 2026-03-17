Frizer Gwyneth Paltrow zaludio Hrvate: 'Cvek je u Hollywoodu?'

Dodjele Oscara uvijek su sinonim za raskoš, glamur i besprijekoran crveni tepih, no ono što se događa prije toga često je puno opuštenije. Glumica Gwyneth Paltrow to je i pokazala u kućnom ogrtaču i s jastučićima ispod očiju dok joj je frizer sređivao kosu. I dok je ona mirno sjedila, upravo je on privukao najviše pažnje. Njegov izgled mnoge je podsjetio na pjevača Matiju Cveka, koji se sprema za najveći trenutak svoje dosadašnje karijere - koncert u zagrebačkoj Areni 28. studenoga 2026. godine.

Bilo je tu još detalja koji su otkrili kako izgledaju pripreme, od dolaska do backstagea, no scena s frizerom na kraju je zasjenila sve. I dok se internet zabavljao tim detaljem, Paltrow se na crvenom tepihu pojavila u potpuno drukčijem izdanju. Na dodjelu Oscara u Dolby Theatreu u Los Angelesu stigla je u svilenoj haljini boje slonovače s potpisom modne kuće Giorgio Armani Privé.

Na prvi pogled riječ je o klasičnoj, elegantnoj kreaciji inspiriranoj starim Hollywoodom, no pravi efekt dolazi tek iz profila. Visoki prorezi uz bokove otkrivaju znatno više kože nego što se čini sprijeda, dok se ispod haljine naziru diskretne, prozirne svjetlucave hlače. Iako ove godine nije nominirana za nagradu, Paltrow je na ceremoniji imala važnu ulogu. Bila je među prezenterima koji su tijekom večeri uručivali nagrade.