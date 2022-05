Frontmen benda 'The Offspring' je doktor znanosti, održao je govor studentima medicine...

Frontmen kalifornijskog benda The Offspring, Dexter Holland (56) diplomirao je molekularnu biologiju. Holland je upisao i doktorski studij, ali ga je pauzirao kada je s bendom počeo nizati uspjehe.

Akademskom radu vratio se 2013. i sa suradnicima objavio znanstveni rad kojemu je tema ljudski mikroRNA u genomu virusa HIV-a.

Upravo on je nedavno održao uvodni govor maturantima u Keck School of Medicine. Tijekom praznika 2021., Holland je rekao da je primio poziv s USC-a s pitanjem hoće li biti govornik na ovogodišnjoj maturi Keck School of Medicine.

- Bio sam šokiran, zaprepašten, ali i vrlo polaskan - rekao je Holland, prenosi Vice.com.

Holland je nastupao pred publikom koja brojčano nadmašuje cjelokupnu populaciju velikih gradskih područja, ali govor pred maturantima ga ipak zastrašuje.

- Želim uputiti posebnu zahvalnost roditeljima. Znam da ste danas ponosni na svoje maturante. A za neke od vas, znam da ste mislili da ovaj dan nikada neće doći. Vaše dijete je pravi liječnik - rekao je Holland.

No, Hollandu čak ni kao velikoj zvijezdi nije bilo jednostavno održati taj govor.

- Navikao sam na okruženje da se nađem pred gomilom i pjevam. I na neki način znam što ću pjevati, a i publika zna što ću pjevati - scenarij je tu. No, javni nastup je potpuno drugačiji. Zastrašujuće je, zapravo - rekao je Holland.

Holland je zapravo već jednom održao govor na diplomi 1984. godine.

- Uvijek sam imao dobre ocjene i to je nešto čega se, kad odrasteš, gotovo sramiš, zar ne? Dakle, dugo sam to umanjio. Osjećao sam se kao da ću s govorom privući pažnju na sebe, a to mi je bilo neugodno s 18 godina. Zato sam bio kratak i sladak. Mislim da je moja poruka bila: 'Dečki, budućnost vam je otvorena. Možete raditi gotovo sve što želite i molim vas iskoristite tu priliku' - otkriva Holland.

