Čuva se, pazi, poštuje mjere... Pandemije i ove mjere odredile su život Gabi Novak (84), kao i, uostalom, svima nama.

- Teška su vremena, svi se nekako snalazimo, a dobro je da smo uopće i prisutni u ovom životu. Trebamo ulagati maksimalno truda u sebe i u druge - rekla nam je glazbena diva.

Situacija nije dobra, ali, kaže, nije samo nama tako. Jedino što se nada je da će se sve uskoro vratiti u normalu.

Tijekom zagrebačkog potresa u ožujku prošle godine bila je u bolnici s teškom upalom pluća. Kako je tada rekla, ležala je u bolnici s ljudima oboljelima od korone, a nakon što se oporavila, vratila se u “polurazrušeni stan”.

- Cijeli svijet pati, ne samo mi. Nas je dodatno i taj potres izbezumio, bit će to mnogo nesretnih djetinjstva. Sad moramo svi ojačati duhom, biti dobri jednima prema drugima i pomagati si međusobno. Nadam se da će proći što prije taj crni oblak, da ćemo izaći iz toga mračnog tunela jer svi patimo na svoj način. Pomozimo gdje možemo - rekla je Gabi i kratko dodala:

- Više ništa ne očekujem od života.

Iza nje je više od 60 godina karijere. Prije nešto više od godinu dana snimila je pjesmu “Sanjaj jedini”. Bila joj je to prva nakon čak 12 godina stanke. Rekla je kako je u diskografiji “rekla svoje”, no zbog ove pjesme se predomislila.

- Bila sam zadovoljna sa svime što san napravila i rekla si ‘a kud’ sad dalje’. Ali čim sam čula pjesmu, rekla sam ‘da’ - ispričala je nakon što je izdala pjesmu i dodala kako je nježna te da je ona njezina posveta Arsenu.

A njezin život opisao je Siniša Škarica u zapisima “Knjiga o Gabi”. Priča je filmska. Počinje od sjećanja iz ratnog Berlina, gdje je rođena, preko dolaska s majkom u Zagreb, do Švicarske i Austrije uz pomoć prijatelja. Djed i baka s majčine strane stradali su u ratu, uskoro i otac... Gabi je sve prebrodila, a kako je otkrila nedavno, poticaj za pisanje knjige davao joj je upravo njezin Arsen.

- Meni ne treba, moje pjesme govore sve. Ali, gledaj, ti imaš tako bogat život, od djetinjstva, rođenja u Berlinu, prošla si grozni Drugi svjetski rat, probijala se, došla si do Hvara, okolnosti su bile strašne. Bila si odvojena od roditelja, došla u Zagreb, izgubila si oca... Valja objaviti tvoj put - prepričala je Arsenove riječi u razgovoru za Jutarnji.

Prije glazbene karijere Gabi je snimala glasove za filmove. Prvo je upisala grafički smjer u Školi za primijenjenu umjetnost i nakon toga se, kao grafičarka, zaposlila u novinskoj kući Vjesnik, a zatim kao animatorica u studiju animiranih filmova u Zagrebu.

- Da mogu promijeniti bilo koji trenutak u svojoj karijeri, vratila bih se crtanom filmu. Da mogu, sigurno bih to napravila - rekla je Gabi.

Prvi put je nastupila u Ljubljani 8. travnja 1958., pjevala je “Čaj za dvoje”, “Mjesečinu nad Vermontom” i “Que Sera Sera”. Odmah se za nju pročulo i smatralo se da je nova zvijezda estrade rođena. To je potvrdila nastupom na Zagrebačkom festivalu 1959., na kojemu je otpjevala “Ljubav ili šala” kojom je, osvojila publiku.

S Arsenom je provela 42 godine u braku, sve dok ih njegova smrt nije razdvojila 2015.

- Ja sam oduvijek bila malo izbirljiva. Kad bi mi Arsen napisao pjesmu i kad bi mi je odsvirao, znala bih mu reći da to nije baš pjesma za mene. Onda mi je uvijek govorio da bih ja najradije napravila hit s tri kitice i da bi to bilo to - rekla je nedavno. Na taj način stvoreni su i hitovi poput “Pamtim samo sretne dane”, “Hrabri ljudi”, “Nada”...