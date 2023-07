Gabi Novak o Arsenu: 'Zovu da mu čestitaju rođendan iako nije tu, raduje me što zovu i misle...'

Toliko poziva dobivam kao da je moj rođendan, svi mi čestitaju... ali drago mi je da nije zaboravljen i da nikad neće biti jer je ostavio veliki i duboki trag - rekla nam je Gabi Novak (87).

Njezin Arsen, da je poživio, slavio bi 85. rođendan. U njihovoj kući gori svijeća. Kao i u mnogim drugima, domovima Arsenovih štovatelja i prijatelja. U srcima neprežaljenog velikana Arsen je uvijek tu.

- Zovu me ljudi i kažu: 'Da vas podsjetimo da mislimo na Arsena'... Poslije ću ići na grob, to radim svake godine i raduje me što me toliko ljudi zove - govori Gabi.

Sve su rođendane slavili u Šibeniku, uvijek. U krugu velike obitelji... Gabi sa sjetom priča kako su od mnogobrojne obitelji sad ostala njihova djeca i unuci. Ali, ističe, ta su slavlja u Šibeniku uvijek bila prekrasna. Ovi dani joj teško padaju.

- Tužna sam, žalosna, usamljena...teško mi je. Zaslužio je mnogo više pozornosti jer je bio jedinstven na jedan drugi način, ali bez obzira na to, on će uvijek u ljudima koji su ga voljeli, obožavali, cijenili, poštivali - govori Gabi.

Bila je ljubav njegovog života. Pisao joj je pjesme, nebrojeno puta je za života pričao koliko je voli, koliko mu je važna.

- Bilo je nekoliko bitnih žena u mom životu. Prva i najvažnija je Gabi. Tu su i moje unuke Lu i Ema, koje sam nazvao unuke A i B. Potom nevista, majka, koja mi je bila presudna, njoj sam napisao 'Mutter courage', pa baka Lauri koja bi navečer sjela i šutjela dok sam ja govorio. Upitao bih je zašto šuti, a ona odgovorila 'brez piti nema razgovora'. Pa bi uzela piće i govorila - govorio nam je Arsen.

Iza sebe je ostavio opus vrijedan divljenja. Pedeset godina rada kantautora Arsena Dedića, više od 30 knjiga, 40-tak CD-a, glazbe za kazalište, animirane, dokumentarne i cjelovečernje filmove, tv serije sažeto je i u dokumentarcu redatelja Mladena Matičevića.

Nastupao je u Africi, Rio de Janeiru, Sibiru, Bakuu, gotovo cijelu Europu je prošao. Radio je i u Aleksandriji, Rigi, na Cipru, ali nije bio fasciniran ni nagradama ni nastupima. Obitelj mu je bila važnija od svega toga.

- Profesionalno ne brojim sretne i nesretne trenutke jer samo radim svoj posao. Privatno je to svaki dan od kada imam svoje unuke A i B, dvije tuke kojima sam upravo napisao pjesme. Tuka A i tuka B. Kad one dođu najsretniji sam na svijetu. Baš me briga za moju prošlost i budućnost. Brinem samo o tome kakva će biti njihova sudbina u ovoj nevolji od života, politike, države. To mi je jedina briga - pričao nam je velikan.