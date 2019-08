Gabi: 'Radujem se što i danas misle na mog voljenog Arsena'

Bez žena ništa ne bismo mogli. Bilo je nekoliko bitnih žena u mom životu. Prva i najvažnija je Gabi, pričao je pokojni Arsen Dedić.

Legendarni skladatelj, književnik i pjesnik uvijek je isticao kako mu je obitelj na prvome mjestu, baš kao što su i njegovi najbliži bili uz njega u najtežim trenucima. U kolovozu 2015. ležao je u KBC-u Zagreb, gdje su mu liječili sepsu. Stanje mu se, nažalost, zakompliciralo i liječnici su procijenili da neće više moći podnijeti operaciju. Počeli su mu otkazivati organi. Nakon toga priključili su ga na respirator, no 17. kolovoza izgubio je bitku. Uz njega je do posljednjeg trenutka bila njegova Gabi, njegova najveća ljubav s kojom je proveo 42 godine braka. Uoči četvrte godišnjice smrti glazbenoj legendi izdavačka kuća Croatia Records, na čelu sa Želimirom Babogredcem (66) i Sinišom Škaricom (73), odlučila je objaviti album 'Rane godine' na kojem će se naći kronologija njegovih pjesama nastalih od 1962. do 1964. godine.

- Drago mi je što će ta kompilacija biti objavljena, posebno se radujem što se i dalje misli na moga voljenog Arsena - rekla nam je Novak, koja će biti u Šibeniku tijekom promocije albuma.

Tamo će se u društvu prijatelja prisjećati koliko je Arsen objavio knjiga, koliko je napisao glazbe za serije, filmove, predstave te koliko je napravio pjesama za djecu. Arsen je, kako je govorio, smatrao da je prošao sve što jedan glazbenik i pjesnik u karijeri može proći.

- Prošao sam sve, a nije me zanimalo gotovo ništa. Osim obitelji i neizmjernog rada. Pet ljudi radilo bi ono što sam ja napravio u životu. Rad je bio moje sklonište - pričao je Arsen.

I zaista je bio. U pedesetogodišnjoj karijeri napisao je više od 30 knjiga, snimio 40-ak CD-a, glazbe za kazalište, animirane, dokumentarne i cjelovečernje filmove i TV serije, primio velik broj nagrada. Svijet je, ako je suditi prema nagradama i nastupima, s godinama postao njegov, smatrali su njegovi obožavatelji, ali ne i sam Dedić.

- Unatoč svim priznanjima, ne mislim da je svijet ikad bio moj. Svirao sam u Africi, Rio de Janeiru, Sibiru, Bakuu, gotovo cijelu Europu sam prošao. Radio sam i u Aleksandriji, Rigi, na Cipru, ali nisam bio fasciniran ni nagradama ni nastupima. Htio sam samo dobro odsvirati i imati profesionalne uvjete. Biti ono što jesam, ništa više, ali ni ništa manje od toga - uvijek je isticao Arsen.

Dedić je rođen u težačkoj obitelji, u kojoj su otac Jovan i majka Veronika od Arsena i njegova brata Milutina očekivali da će završiti neki 'ozbiljni' studij. Iako je već u Šibeniku završio srednju Muzičku školu, Arsen je 1957. u Zagrebu najprije upisao pravo. Izdržao je dvije godine, da bi 1959. upisao Muzičku akademiju. Stanovao je kod strica, a kako bi zaradio za džeparac, prepisivao je note i objavljivao pjesme u časopisima. No njegov pravi uzlet slijedio je 60-ih i 70-ih. Arsen je Gabi upoznao na Akademiji i dugo su bili prijatelji.

- Naša ljubav rađala se polako i izrasla je iz prijateljstva - rekao je jednom Arsen.

Par je 1973. dobio sina Matiju, koji je postao jazz pijanist svjetskoga glasa. Gabi je uvijek govorila da je kantautor u druženju i odnosu prema obitelji bio iznimno razuman.

- Svakoga je podržavao u svojim problemima i davao im sugestije. Bio je izuzetno velik, snažan i težak muškarac, a s druge strane je bacio to lavovsko u sebi te onda izlazio kao topao i mili čovjek. Nije lako bez njega - objasnila je nedavno Gabi.

Posebno su joj u sjećanju posljednji dani njezine najveće ljubavi.

- Govorio mi je: ‘Najteže mi pada to što neću vidjeti odrastanje svojih unuka’ - prisjetila se glazbenica.

Brak Arsena i Gabi mnogi su smatrali jednim od najskladnijih na estradi, a samo ih je smrt glazbenika razdvojila.

- Fali mi, naravno da mi fali. Prazna mi je kuća bez njega - istaknula je Gabi.