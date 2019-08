Tolja priznao: 'Ljubomoran sam na stihove Arsena i Gibonnija'

Riječki glazbenik Marko Tolja (35) prošle je godine objavio pjesmu 'Tišina' i rekao kako se nada da će neke od njegovih obožavatelja ponukati da 'stišaju tišinu' i poglasne emocije. Ova mu je pjesma jako bitna, jer govori o slaboj komunikaciji među ljudima.

Foto: Tomislav Miletic/PIXSELL

Kaže kako mu je bitno da je prije izlaska na pozornici u blizini njegov bend.

- Bitno mi je da smo zajedno prije samog koncerta te da i izvan scene imamo dobru zafrkanciju i da vlada pozitivna energija. Nisam od onih koji vole biti sami prije nastupa - rekao je Marko za Gloria.hr.

Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

- Mala doza pozitivne treme uvijek postoji i dobro je da je tu jer to znači da mi je stalo da sve bude na vrhunskoj razini. No čim zakoračim na pozornicu, ona nestaje i potpuno se prepuštam užitku pjevanja pred publikom - dodao je.

Foto: Borna Filic/PIXSELL

Marko je prvi put nastupio na dječjem festivalu Mikić 1994., a prvi singl objavio je 2006.

- Tada sam naslutio da bih mogao to raditi cijeli život. No s učestalim nastupima shvatio sam da to zapravo i jest moj poziv te da ništa drugo ne mogu i ne znam raditi - ispričao je Marko i dodao kako je 'najljubomorniji' na Arsenove i Gibonnijeve stihove.

Foto: Nel Pavletic/PIXSELL

Jedno od neugodnijih iskustava koje je doživio od strane obožavatelja rekao je kako ga je jedna djevojka uhodila, zvala ga i slala poruke.

- Trajalo je to dvije godine, jako naporno iskustvo - rekao je.

Foto: Dalibor Urukalovic/PIXSELL

Prije godinu dana Tolja je 'uplovio' u bračne vode. Oženio je manekenku Anu Ivančević (33) s kojom je do tada bio u vezi sedam godina. Otkrio je kako ju naljuti kad ne pospremi kuhinju nakon kuhanja, a voli ju razveseliti cvijećem koje joj donese kada to najmanje očekuje, na neki najobičniji dan.

Ana je u veljači rodila u Zagrebu, a ime za svog sina brzo su odabrali.

- Htjeli smo neko kratko ime i sinulo nam je Maro. Odmah nam je 'sjelo' pa nismo dalje ni tražili. Dodao je kako mu je ovo najsretnija faza u životu, a svaki dan živi 'kao da mu je posljednji'.