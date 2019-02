Gabriela Spanic: Kolinda je jako lijepa, moj tata je lud za njom

Zvijezda brojnih meksičkih sapunica, Gabriela Spanic (45), osvojila je gledatelje u serijama, 'Uljez', 'Za tvoju ljubav', 'Zemlja strasti', 'Gospodarica tvog srca', 'Zatočenica' i 'Emperatriz'. Ipak, sapunica koja joj je donijela najveću slavu i popularnost svakako je 'Otimačica' u kojoj je Gabriela glumila dvije uloge - siromašnu i poštenu Paolinu Martinez te bogatu i razmaženu Paolu Bracho. Uskoro će se raditi 'remake' popularne sapunice u kojoj ćemo opet gledati Gabrielu Spanic.

- Producenti su me zvali i ponudili mi specijalnu ulogu. Ne znam još uvijek o čemu se radi, ali nadam se da ću igrati negativku - rekla je Spanic za Slobodnu Dalmaciju.

Foto: Instagram

Dodala je kako je prošla 21 godina od originalne verzije, ali joj se čini kao da je sve bilo jučer.

- Snimali smo punih deset mjeseci, i to po 17-18 sati dnevno. Bilo je teško glumiti blizanke zato što u to vrijeme televizijska produkcija nije bila toliko napredna. Mnogi misle kako je moja stvarna sestra blizanka Daniela, s kojom sam jako bliska, snimala neke scene, ali sve sam sama odradila. Moram priznati da nismo očekivali toliki uspjeh i zaista sam blagoslovljena što je vole ljudi diljem svijeta - rekla je Spanic za Slobodnu Dalmaciju. Meksička telenovela snimala se prije više od 20 godina, a Gabriela je u tom trenutku imala 24 godine.

Foto: Instagram

- Puno je emocija u meni kad se sjetim 'La usurpadore', a uhvati me i tuga jer neki divni glumci više nisu među nama, poput Libertad Lamarque, koja je tumačila baku Piedad, Tita Guizara, Ninon Seville - priča glumica čiji baka i djed s očeve strane imaju hrvatske korijene. Djed Antun podrijetlom je iz Zagreba, a baka Jelica s otoka Kaprija blizu Šibenika. Spanic je otvoreno priznala kako njezin otac Kazimir obožava našu predsjednicu Kolindu Grabar-Kitarović (50).

Foto: Instagram

- Prelijepa je, guapa, muy guapa. Kada sam bila u Hrvatskoj, upoznala sam rođake u Šibeniku s kojima moj otac i stričevi održavaju vezu jer znaju dobro govoriti hrvatski, za razliku od mene koja jedino znam izgovoriti 'sve je dobro' i 'laku noć'. U sjećanju mi je ostao posjet domu za nezbrinutu djecu. Tada su me toliko ponijele emocije da sam poželjela posvojiti dijete - kaže Spanic.

Rođena Venezuelka slobodno vrijeme najviše voli provoditi u toplini svojeg doma i u društvu sina Gabriela de Jesua (11) kojeg je dobila u vezi s građevinskim poduzetnikom Neilom Javierom Perezom. Perez nikad nije priznao Gabriela za sina, unatoč njezinoj upornoj želji.

- Moj Gabo promijenio me iz temelja, on je najvažniji muškarac moga života. Svakog me dana inspirira. Gleda me na televiziji i ponosan je na mene. Voli pisati, kuglati i igrati šah, zasad ga gluma ne zanima. Teško je biti samohrana majka, ali hrabro guram naprijed. Njegovu ocu znam poslati mailove, ali ne dobivam odgovore. Za njega smo nas dvoje završena priča. Žao mi je ponajviše zbog sina - priznaje Spanic.