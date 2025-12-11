Gabrijel Ivić upao na Doru kao rezerva, a za 24sata otkriva: 'San mi se napokon ostvario'

Pjevačica Karolina Ilić, koja živi u Švedskoj, diskvalificirana je s Dore. Umjesto nje, priliku dobiva prva rezerva - Gabrijel Ivić (25). Talentirani pjevač iz Šibenika uskoro će zasjati na prestižnoj pozornici Dore.

- Uvijek je postojala nada, vjerovali smo u pjesmu i jako smo sretni i uzbuđeni da smo dobili priliku nastupati. Dora je uvjerljivo najveća pozornica na kojoj jedan izvođač može nastupati i o njoj sanjati, kako sam i ja sanjao još od malih nogu. Presretan sam da se taj moj san napokon ispunio. A trema, da, tu je, ali ona pozitivna tremu koja će se, vjerujem, uz dobru pripremu i organizaciju u konačnici smanjiti ili možda čak skroz rastopiti - kaže Gabrijel.

Foto: Instagram

Glazbom se počeo ozbiljno baviti još u djetinjstvu. Već s osam godina upisao je glazbenu školu te završio prvi razred srednje glazbene škole smjer klavir i solfeggio. Osim klavira, svira i druge instrumente te se bavi skladanjem i pisanjem pjesama.

- Za sebe smatram da sam savršeni spoj Slavonije i Dalmacije jer sam rodom iz Slavonskog Broda, a živim u Šibeniku cijeli život - svojedobno je izjavio pred nastup na “Supertalentu” 2021., kad ga je šira javnost imala priliku upoznati.

Njegov tadašnji nastup osvojio je žiri i publiku, a izbor pjesme i izvedba donijeli su mu prolazak u polufinale. Tad je jasno pokazao da iza mladog talenta stoji ozbiljna glazbena priprema i izražajan vokal, inspiriran domaćim i regionalnim velikim uzorima poput Olivera Dragojevića, Toše Proeskog i Sergeja Ćetkovića, ali i modernijim pop soundom kao što ga ima James Arthur.

Foto: Instagram

U posljednjih nekoliko godina Gabrijel je radio na vlastitim glazbenim projektima. S japanskim producentom i koautorom Junom Ishidom Jaxtasyem, s kojim surađuje od 2018. godine, stvorio je pjesmu “Light Up”, a riječ je o kombinaciji emotivne lirike i suvremene produkcije, koja spaja hrvatsku kulturnu senzibilnost s modernim pop izrazom. Tako pjesma s kojom će nastupati na Dori simbolizira mladost, prijateljstvo i vjeru u glazbu - vrijednosti koje Gabrijel želi prenijeti svojoj publici.

Foto: Instagram

Kako će publika i stručni žiri reagirati na “Light Up”, ostaje vidjeti, no mladi pjevač je jasno pokazao da je spreman za izazove velike scene. Za sada sve što preostaje je pratiti razvoj događaja, objavu službenog rasporeda Dore i eventualni videospot pjesme. Jedno je sigurno: Gabrijel Ivić i njegova pjesma “Light Up” već sada su novi adut hrvatske pop scene.