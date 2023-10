Gabrijela je imala avanturu s Ivanovim prijateljem, a farmer ju poslao kući: 'Idi kod njega!'

Ivanov prijatelj i ja smo vodili ljubav tu nedaleko od Ivanove kuće, priznala je Gabrijela u prošloj epizodi 'Ljubav je na selu', koja se emitirala u srijedu.

Druga Ivanova dama, Vesna uhvatila ju je kako se usred noći vraća kući.

'Ona se bacila na izvol'te'

- Dečki koji su nam došli, to su bili Ivanovi prijatelji. On ih je pozvao nakon utakmice da se družimo. Jedan Ivanov kolega, njoj to godi, ona se bacila na izvol'te, počeli su se tamo cmakati. Mislim, stvarno jako ružno - Vesna je kritizirala i dodala kako nije rekla ni njima ni Ivanu kamo ide.

Gabi tvrdi jedno, Ivan drugo

Nakon što je Gabrijela priznala kako je imala avanturu, Ivan joj se suprotstavio.

- Nisam ljubomoran, ali nije u redu. Ti si došla tu meni - rekao je.

Gabi je rekla kako joj je upravo farmer dao dopuštenje da ode s njegovim prijateljem, a sada sve poriče.

- Ona je osramotila sebe, mene nije - farmer je zaključio.

'Znam ga otprije. Dopisivali smo se'

Ni jutro nakon Ivan, Samanta i Vesna nisu propustili priliku Gabrijeli spočitati što je večer provela s njegovim prijateljem.

- Znam ga otprije i nisam se nadala da ću ga tu vidjeti. Dopisivali smo se preko Instagrama - objasnila je Gabi.

- Ja sam tako povrijeđen, ne mogu vjerovati da žena to može napraviti... I, kakav je moj frend? - nije mogao prijeći preko svega mladi farmer.

Gabi je otkrila i kako joj se svidio Ivanov prijatelj.

- Ivanov prijatelj je odličan ljubavnik, Ivan mi prema njemu izgleda malo jalovo - izjavila je Gabi pa farmera kritizirala da joj od dolaska na farmu nije pokazivao nimalo pažnje.

- Odi doma ili k njemu, kod mene više nećeš biti - Ivan joj je poručio. 'To nije u redu, nikad ne bih rekao da bi ti to napravila', dodao je.