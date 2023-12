Gabrijela o Miroslavu i lažnim zarukama: 'Neki kandidati nisu bili sretni! Otkrit ću vam i tko'

Završila je još jedna sezona RTL-ova showa 'Ljubav je na selu'. Šesnaesto izdanje donijelo je puno smijeha, zabave i, ono najvažnije, ljubav! Amorova strelica pogodila je mladu Desinićanku Gabrijelu Juraju (19) i Bjelovarčanina Miroslava Dekalića (39), koji danas imaju život poput onoga u bajci.

Miroslav je zakasnio na autobus i rodila se ljubav

Njihova ljubavna priča započela je slučajno, prije emitiranja showa u kojemu se rasplamsala. Par se susreo ispred zagrebačkoga hotela, kad je Gabi išla na snimanje 'Ljubav je na selu', a on zakasnio na autobus. Kasnije mu je poslala zahtjev za prijateljstvo na društvenoj mreži Facebook i nastavili su se dopisivati.

- Javila sam mu se s vjerojatno nekom od najglupljih poruka u životu. Glasila je ovako: 'Oprosti, jesam li ja možda tebe vidjela danas u Zagrebu?'. To mi je bio prvi put da sam se prva javila nekom dečku - govori nam Gabi.

Gabrijela se na početku showa borila za ljubav Siščanina Ivana Detkovića (30), a tek se kasnije doznalo kako se već neko vrijeme dopisuje s Miroslavom.

Foto: RTL

Miroslav je nije osudio

- Vrlo brzo sam shvatila da sam zaljubljena u Miroslava, ali naša ljubavna priča na početku nije išla glatko. Bili smo uvijek jedno drugome potpora i tako shvatili da i u lijepim i u ružnim trenucima stojimo jedan uz drugog i da se zajedno borimo - priznaje Desinićanka.

Miroslav je prihvatio i šuškanja o tome kako je spavala s Ivanovim kolegom.

- Nije me osudio zbog ovoga kod Ivana. Rekao je: 'Što je bilo, bilo je'. S druge strane, nisam ja Ivanu ništa ni kriva. Nismo cura i dečko, nismo vjenčani da bih mu trebala biti vjerna. To ako sam ja kod njega na farmi, ne znači ne znam što. Nije ni on meni posvetio pet minuta pažnje i mogu raditi što želim i ne moram nikome odgovarati za to - napisala je ranije Gabi na društvenim mrežama.

'Tretira ženu kao kraljicu'

Jednom se usred noći vratila na Ivanovo imanje, a uhvatila ju je Vesna Vuković (51), druga potencijalna ljubav farmera. Gabi se pravdala kako je bila u šetnji, razgledavanju, dok ju je Vesna kritizirala. Tvrdila je kako se Gabrijela ljubila s Ivanovim kolegom.

- Ivanov prijatelj i ja smo vodili ljubav tu nedaleko od Ivanove kuće - Gabi ništa nije skrivala. Kasnije je sve demantirala. Ivanu, naravno, nije bilo svejedno. Bilo mu je žao što je stigla u show zbog njega, a otišla s njegovim prijateljem.

Kasnije je Gabi otišla s njegova imanja te se pridružila Miroslavu i njegovim damama, Dragani Krupljanić (39), Perki Šipuri (41) i Jasmini Bosančić (37). Vrlo brzo su se povezali u Ravnešu pored Bjelovara. Toliko da je Miroslav upravo Gabrijelu vodio na romantično putovanje. Bjelovarčanin ju je privukao jednakim pogledom na život, osobinama koje i ona posjeduje.

- Oboje smo jednako ludi, djetinjasti, zabavni i u svemu gledamo pozitivu. Miroslav tretira ženu kao kraljicu. Vidi se na njemu da nikad ne bi ništa loše nekome napravio, koliko god mu je netko nanio nepravde i lošega u životu - ističe Gabrijela.

Poljubili se i potvrdili vezu

Da su se zaljubili, potvrdili su u prvoj finalnoj epizodi, gdje su se pred svima poljubili.

- Većina kandidata je reagirala dobro na to što smo Miroslav i ja u vezi. Najviše se radovala Brankica, za koju smo rekli da će nam biti kuma. Ona je tu. Podržava nas u svemu i gura naprijed. Stvarno je predivna žena - prisjeća se Gabi.

Kaže kako je Ivan bio ljut te ih je u više navrata pokušao razdvojiti. No nije on bio jedini. Vesna, Samanta Knežević (27) i Jasmina, također, tvrdi, nisu bile sretne viđenim.

- Vidjelo se da nas Vesna želi razdvojiti. Ona je žena koja ne vidi svoje postupke i radi sve samo da bi ljudi oko nje bili nesretni, jer je i sama u životu nesretna. Jako mi je žao zbog toga - govori Desinićanka.

Upravo zbog negativnih komentara, Gabrijela je odlučila sve zavarati zarukama. Podijelila je na TikToku videozapis uz koji je upitala pratitelje što misle, koliko će dugo ona i Miroslav biti zajedno. No to nije sve. Pokazala je i prsten.

'Prsten je bio test'

- Prsten je bio svojevrsni test da vidim reakcije drugih kandidata, od kojih je većini bilo jako drago. Naravno, samo Ivanu i Vesni nije bilo drago, a Ivanu se diglo i ono malo kose što ima na glavi - kaže Gabi.

Prsten joj je darovala Ksenija jer su se šalile oko zaruka.

- Miroslav je rekao da će me iznenaditi kad će me zaručiti - otkriva Gabrijela.

Koliko god ljudi stvarali vizije u glavi i pokušavali ih razdvojiti, kaže, Miroslav i ona zauvijek će biti sretni. Mlada Desinićanka sad blista, uživa, radosna je. Promijenio joj se život. Izgubila je deset kilograma, preselila se u Bjelovar, krenula u autoškolu i više ne radi kao mesarka. Život s Miroslavom opisuje poput onog iz bajke.

- Toliko se lijepo odnosi prema meni. Svaki dan kad dođem s posla skuha mi čaj i, što se mene tiče, u kuhinji ne mora ništa više ni znati. Naravno, kad ja kuham, on opere suđe, ali uz toliko posla na poljoprivredi i oko stoke bilo bi previše još da kuha i čisti kuću - pohvalila se za RTL.

Maltretirali je u školi

Uz Desinić, u kojemu je odrasla i živjela do 17. godine, ne vežu je lijepa sjećanja. Majka ju je ostavila kad je imala samo dvije godine, preživjela je puno maltretiranja u školi...

- Svaki dan su mi tupili: 'Da ti išta vrijediš, tebe ne bi mama ostavila'. Znači, ja to nisam mogla birati niti skriviti s dvije godine, ali nekome ti to ne možeš objasniti - govorila je Gabrijela ranije za zagorje.com.,

Odrasla je s ocem Brankom, dvjema sestrama i bratom. Kaže kako joj nije teško što ih je majka ostavila jer se otac uvijek predivno odnosio prema njima. On ju je naučio i kuhati, što je pokazala u kulinarskoj emisiji 'Večera za 5' ovoga listopada.

Protukandidatima Marku Pogačiću, Stjepanu Culi, Dariju Markulinu i Dragutinu Boraniću pripremila je štrukle, zagrebački odrezak, cheesecake s malinama...

- Izrazito sam zadovoljna. Nije se nitko na ništa žalio, sve je prošlo dobro - govorila je tad Gabi, koju su protukandidati nagradili s 31 bodom.

Snagu u teškim situacijama pronašla je u umjetnosti, crtanju i pisanju. Kad crta, pokušava prenijeti na papir nešto lijepo poput lavova jer se, kako je ispričala, kroz život bori poput njih. Pronašla se i u mesarstvu, koje ranije nije htjela nizašto mijenjati. Okolini je bilo neobično što se bavi tom djelatnošću, no vrlo je brzo to prihvatila. Dapače, zavoljeli su je jer nije poput ostalih.