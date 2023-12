Ante smatra da je Victoria unijela nemir na farmu: 'Oprosti što nisam niža da budem bliža'

Svi okupljeni u 'Ljubavi je na selu' pogledali su isječke s imanja Ante Munitića, a ono što su vidjeli, nasmijalo ih je.

- Gotovo, hvala bogu - rekao je Ante prikazanog videa.

- Ne znam. Mislim da smo svi bili donekle ok i pristojni. Nismo od sebe radili ni budale ni klaune - istaknuo je farmer.

'Nisam mu se javila zbog ženskog ponosa'

Voditeljica Anita Martinović obratila se Leni i spomenula njezin odlazak s Antinog imanja te ju je pitala je li tužna i razočarana.

- Jesam. Ja namjerno nisam htjela zbog ženskog ponosa prva se javiti da porazgovaramo o tome. Budi muško pa se javi prvi - priznala je.

Foto: RTL

- Ja se njoj mogu ispričati bilo što da sam ružno rekao, ali nisam. Jedino što me nervirao njezin visok ton. Dobri prijatelji, jedno dobro poznanstvo i to je to - rekao je Ante.

- Ja sam se ispričao ako sam je uvrijedio, ali vjerojatno nisam - dodao je kasnije.

Victoria nasmijala sve

- Možda je to napravio dvosmisleno da ispadne netko i nešto - komentirala je Lena.

- Ja se želim ispričati Anti što nisam niža da budem bliža - nasmijala je Victoria sve okupljene.

Foto: RTL

Voditeljica Anita pitala je Antu zašto je Victoria unijela nemir u dotadašnju harmoniju na njegovom imanju.

- Ti si posložio ova kuha, ova spava s tobom, ova ti je frendica - rekla je Anita.

- Pa najbitnije je organizirati posao - istaknuo je Ante.

- Mislim da je Ante uzeo nju na zub jer mu nije odgovarala po nečemu, a ne zato što je ona unijela nemir između mene, Klare i što ja znam - rekla je Milena.

Foto: RTL

Lena misli da je Milena povrijeđena

Voditeljica Anita se obratila Mileni i komentirala kako je od početka zagrizla za Antu.

- Ako ćemo iskreno reći, ja da nisam pričala o Anti u plusu i dizala ga u nebesa, Klara ga uopće ne bi ni pogledala - rekla je Milena.

- Ja mislim da je Milena povrijeđena jer je Ante nije odabrao za putovanje i nadala se tome, mada je ona govorila ne - komentirala je Lena.

'Da sam jednostavna, bila bih zauzeta'

Voditeljicu Anitu je zanimalo je li se Milena povukla kad je vidjela Klarinu prednost.

- Mislim da je to normalno - istaknula je ona.

- Ja da sam jednostavna žena, bila bih već zauzeta - istaknula je Milena. Ispričala je da je nisu povrijedile Antine riječi u isječku i da ponosno nosi svoje 53 godine i vjeruje u ljubav i prijateljstva.

Foto: RTL

- Jednostavno nije moj tip žene i to je to - rekao je Ante.

Klara misli da je bolja od Ante

Voditeljica Anita pitala je Klaru misli li da je farmera odbilo to što ona smatra da je bolja od njega. Ona je objasnila da svatko treba sebi biti najbolji.

- Ante je napravio show na temelju moje ljepote - rekla je Klara.

- Ja sam iza romantičnog putovanja našao jednu ljubav u Splitu i ja mislim da je to to - pohvalio se Ante.

Klara je komentirala da se farmer ne želi sada sukobljavati jer je sretno zaljubljen.