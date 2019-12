Akapela bend razočarao žiri: 'Uzeli ste si preveliki zalogaj...'

Polovica mjesta u finalu već je popunjena, a ove nedjelje još troje natjecatelja osvojit će ulaznicu za veliko finale showa. No, borba neće biti jednostavna. Desetero natjecatelja iz Hrvatske, Slovenije, Škotske, Bosne i Hercegovine morat će dati sve od sebe kako bi oduševili žiri i publiku te skupili dovoljno glasova za prolazak dalje.

- Očekujem večeras puno dobrih kandidata i dobrih točaka i da na kraju izaberemo tri kandidata koji idu dalje - izjavila je Maja Šuput (40) prije početka emisije.

Led je probila 14-godišnja Gabrijela Braičić koja je sve na audiciji ostavila bez teksta izvedbom pjesme 'I am changing' te osvojila zlatni gumb. Ovog puta se predstavila publici i žiriju 'This is me', a prije nastupa priznala je kako joj predstavlja stres što zbog osvojenog zlatnog gumba svi imaju nekakva očekivanja od nje.

Foto: nova tv

- Ne pamtim kad sam bio ovako nervozan. Vezeš se za ljude kojima daš zlatni gumb, pogotovo ovakvi kao što su ti. Skromni i talentirani. Ti si jedno čudo prirode - komentirao je Janko Popović Volarić (44) te dodao kako ju sigurno vidi u finalu.

Drugi na pozornicu stao je mentalist Siniša Hotko.

- Ova točka može utjecati na vašu podsvijest. Prepustite se svojim mislima i slijedite moje riječi - izjavio je Siniša te zamolio žiri da zamisle broj, životinju i državu. Na kraju je otkrio kako je riječ o Danskoj i antilopi.

Foto: nova tv

- Prošli su me trnci. Pola studija je zamislilo ono što ste vi zamislili, ali ne znam što bi vam rekla - prokomentirala je Šuput, a Davor Bilman (44) rekao je kako se izgubio na samom početku trika.

- Mislim da je uspješnost vašeg trika pola - pola - poručila mu je Martina Tomčić (44).

Sljedeći su nastupali Pop rock škola Sarajevo koji su žiri prvotno osvojili s akapela pjevanjem. Prije nego što su stali na pozornicu otkrili su kako je ovaj nastup puno zahtjevniji, a veoma je bitno da su svi usklađeni kako ne bi došlo do pogreška. Izveli su čak tri pjesme grupe 'Imagine Dragons', to su 'Believer', 'Thunder'', i 'Demons'.

Foto: nova tv

- Moram biti iskrena. Uzeli ste si jako veliki zalogaj i ja pozdravljam realne ambicije, a mislim da vas je ambicija pojela. Vokalni aranžmani su išli u drugom smjeru - komentirala je Tomčić, a Bilman se složio s njom.