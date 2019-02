GaGa je nosila ogrlicu Audrey Hepburn od 200 milijuna kuna

Kad već idem na Oscare, onda želim da me upamte, vjerojatno je razmišljala glumica i pjevačica Lady GaGa (32) uoči ovogodišnje dodjele. I odlučila je GaGa zasjati i istaknuti se među svim tim poznatim licima. Odjenula je crnu haljinu dizajnera Alexandra McQueena, a posebna priča je njezina ogrlica.

Foto: Profimedia

Riječ je o 141 godinu starom Tiffany dijamantu od čak 128 karata. Njegova vrijednost procjenjuje se na oko 200 milijuna kuna i ovo je dijamantu premijera na crvenom tepihu. Prije ove dodjele dijamant nitko nije nosio 57 godina, a tad ga je za promociju filma 'Doručak kod Tiffany' oko vrata imala legendarna Audrey Hepburn.

- Raditi s jednim ovako luksuznim predmetom je prava čast i san svakoga dizajnera. Puno je lijepih dijamanata na svijetu, ali ovo je zaista izniman primjerak - rekli su Gagini stilisti Sandra Amador i Tom Erebeut. A ogrlica je i upalila jer Gaga kući otišla s Oscarom za svoju pjesmu 'Shallow'.

Lady Gaga discussing her nominations, wearing the iconic Tiffany diamond necklace, and more on the red carpet #Oscars pic.twitter.com/vqhZUcasuf