Gala Koncert uskoro u Zagrebu: Saksofonist Igor Geržina po prvi puta u Tvornici Kulture

Uz ansambl od 10 glazbenika uključujući i gudače te specijalne goste, saksofonist Igor Geržina izvest će instrumentalne izvedbe svjetskih i domaćih hitova klasične, jazz i pop glazbe u crossover aranžmanima kao i kompozicije s autorskih albuma.

Foto: PR/PROMO

Crossover Experience’ je ekskluzivni gala koncert najpoznatijeg hrvatskog saksofonista Igora Geržine, koji će prvi put nastupiti u Velikom pogonu Tvornice kulture, 11. studenog, 2025. godine u 20 sati. Uz ansambl od 10 glazbenika uključujući i gudače, izvest će instrumentalne izvedbe svjetskih i domaćih hitova klasične, jazz i pop glazbe u crossover aranžmanima kao i kompozicije s autorskih albuma.

- Želio sam napraviti priču, koja će publiku provesti kroz široki glazbeni spektar. Volio bih da dožive glazbu kroz profinjenost klasike i popa te emociju jazza - kaže Igor. Na pozornici će mu se pridružiti gosti, a to su prvakinja Opere HNK u Zagrebu, Valentina Fijačko Kobić, pobjednica hrvatske inačice showa 'Supertalent', Chriztel Renee Aceveda (14) i Jacques Houdek s kojim surađuje više od 20 godina

- Igor je Glazbenik s velikim G i umjetnik čijoj se karijeri možemo nakloniti. Jedva čekam da nas majstor saksofona ponovno očara. Kada me nazvao, bio sam najsretniji što mi je termin bio slobodan. Čovjeku, koji živi glazbu i drži do najviše razine kvalitete, jedino možeš reći ‘da’- rekao je Houdek.

A radio je Geržina sa svim značajnim akterima glazbene scene poput Parnog Valjka, Massima, Dina Dvornika, Gibonnija, Josipe Lisac, Darka Rundeka, Nine Badrić, Dina Merlina, Gabi Novak, Elvisa Stanića… No na ovome koncertu prisjetit će se onih, koji su mu obilježili karijeru. To su Massimo, dugogodišnji suradnik i prijatelj s kojim je zadnji put dijelio pozornicu 2022. na njegovu posljednjem koncertu u zagrebačkoj Areni te Dino Dvornik. S ‘kraljem funka’ svirao je tri godine, a upravo je on imao veliki utjecaj na Igora.

- Otkad je objavljena pjesma ‘Zašto praviš slona od mene’, bila mi je izvanserijska i znao sam kako jednom s njim želim svirati. Pet godina kasnije to se ostvarilo. Suradnja s Dvornikom i Songkillersima mi je donijela pozornost struke i pozicionirala me na sceni. Dino je utjecao na mnoge jer je bio ‘ispred svog vremena’ - ističe Geržina.

Osim hommagea, jedan od naših najnagrađivanijih instrumentalista, posebnim repertoarom prisjetit će se i vremena kada je studirao klasičnu glazbu. Geržinini koncerti ‘melem su za srce i dušu’ jer je klasiku spojio s jazzom, soulom, funkom i popom. Svirao je s ansamblima, orkestrima, na klupskim svirkama i u velikim dvoranama, stoga je sretan jer će nadolazeći gala koncert imati upravo u Tvornici kulture.

Kako zvuče pjesme Barbre Streisand, Princea, Stinga, Andree Bocellija, Josha Grobana, Olivera i drugih u u crossover aranžmanima poslušajte 11. studenog 2025. u 20 sati. Ulaznice su dostupne na stranici Core Event.

Foto: PR/PROMO