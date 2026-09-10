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Garfield: 'Nisam baš ponosan što s 42 godine nemam djece'

Piše Magdalena Mucić,
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Garfield: 'Nisam baš ponosan što s 42 godine nemam djece'
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Foto: DANNY MOLOSHOK/REUTERS/PIXSELL
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Glumac Andrew Garfield (43) otkrio je kako bi volio zasnovati obitelj. U vezi je s glumicom Monicom Barbaro, što su potvrdili prošlog ljeta zajedničkim pojavljivanjem na Wimbledonu.

Admiral

Andrew Garfield (43) otkrio je kako bi volio zasnovati obitelj te da nije ponosam na činjenicu da još uvijek nije postao otac.

- Imam 42 godine i nemam djece i nisam baš potpuno ponosan na to. Mislim, volio bih imati djecu. Volio bih zasnovati obitelj - kazao je u epizodi podcasta SmartLess, snimljenoj prije njegovog 43. rođendana. Andrew je od početka 2025. u vezi s glumicom Monicom Barbaro, što su potvrdili prošlog ljeta zajedničkim pojavljivanjem na Wimbledonu. Britanski glumac u podcastu je promovirao svoj novi film 'Čarobno drvo', koji se bavi utjecajem tehnologije i ekrana na djecu. U jednom trenutku Garfielda su pitali što želi da publika ponese iz tog projekta.

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Foto: MAJA SMIEJKOWSKA/REUTERS

- Ako ga pogleda neki milijarder, nadam se da će se us***i od straha - kazao je glumac, nakon čega su uslijedile kritike na društvenim mrežama, piše Daily Mail. 

- Misliš... na milijardere koji daju zeleno svjetlo tvojim filmovima i isplaćuju ti višemilijunske honorare? Ili su oni dobri? Ironično, Garfield je upravo dobio oko 5 milijuna dolara za ulogu milijardera Sama Altmana u filmu 'Artificial' - napisao je na platformi X Spencer Pratt, zvijezda realityja Prema podacima stranice Celebrity Net Worth, Garfieldovo bogatstvo u 2026. procjenjuje se na oko 16 milijuna dolara.  

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