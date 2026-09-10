Garfield: 'Nisam baš ponosan što s 42 godine nemam djece'

Andrew Garfield (43) otkrio je kako bi volio zasnovati obitelj te da nije ponosam na činjenicu da još uvijek nije postao otac.

- Imam 42 godine i nemam djece i nisam baš potpuno ponosan na to. Mislim, volio bih imati djecu. Volio bih zasnovati obitelj - kazao je u epizodi podcasta SmartLess, snimljenoj prije njegovog 43. rođendana. Andrew je od početka 2025. u vezi s glumicom Monicom Barbaro, što su potvrdili prošlog ljeta zajedničkim pojavljivanjem na Wimbledonu. Britanski glumac u podcastu je promovirao svoj novi film 'Čarobno drvo', koji se bavi utjecajem tehnologije i ekrana na djecu. U jednom trenutku Garfielda su pitali što želi da publika ponese iz tog projekta.

Foto: MAJA SMIEJKOWSKA/REUTERS

- Ako ga pogleda neki milijarder, nadam se da će se us***i od straha - kazao je glumac, nakon čega su uslijedile kritike na društvenim mrežama, piše Daily Mail.

- Misliš... na milijardere koji daju zeleno svjetlo tvojim filmovima i isplaćuju ti višemilijunske honorare? Ili su oni dobri? Ironično, Garfield je upravo dobio oko 5 milijuna dolara za ulogu milijardera Sama Altmana u filmu 'Artificial' - napisao je na platformi X Spencer Pratt, zvijezda realityja Prema podacima stranice Celebrity Net Worth, Garfieldovo bogatstvo u 2026. procjenjuje se na oko 16 milijuna dolara.