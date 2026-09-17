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'LOVE ISLAND'

Gašper priznao da mu je Alja simpatična: Mili je karakterno i fizički moj tip, ali sve je moguće

Piše 24sata,
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Gašper priznao da mu je Alja simpatična: Mili je karakterno i fizički moj tip, ali sve je moguće
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Foto: Voyo
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S Mili je izgradio odnos, ali dolazak Alje u vilu je donio novu dinamiku. S obzirom da je Alja iz Slovenije, kao i Gašper, on je priznao kako će komunicirati s njom

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U 'Love Island' vili odnosi su stalno na kušnji. Kada govori o Mili, Gašper ne skriva koliko je snažna njihova kemija. Ipak, iznenađuje ga brzina kojom se sve odvilo.

Foto: Voyo

- Mili mi je i fizički i karakterno jako blizu - priznao je pa naglasio kako uživa u trenucima s njom te da mu je ugodno. No s druge strane, sve to mu je neobično, s obzirom na to da su u vili tek četiri dana.

S Mili je u to vrijeme već izgradio odnos koji im teče prirodno, ali dolazak Alje u vilu je donio novu dinamiku. S obzirom da je Alja iz Slovenije, kao i Gašper, on je priznao kako će komunicirati s njom jer mu to donosi opuštenost.

Foto: Voyo

Iako pazi da ne pošalje krivu poruku Mili, dao joj je do znanja kako će pričati s Aljom te provjeriti kakve se tu mogućnosti skrivaju. Dodao je i kako je prebrzo za donošenje konačnih odluka.

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