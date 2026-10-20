Gavella otvorila izložbu Mirka Ilića uoči premijere predstave 'Dugo putovanje u noć'

Mirko Ilić tijekom bogate karijere oblikovao je naslovnice svjetski poznatih publikacija poput Time Magazinea i The New York Timesa, surađivao s brojnim kulturnim institucijama te svojim plakatima, ilustracijama i stripovima pomicao granice grafičkog dizajna.

U Gradskom dramskom kazalište Gavella od 19. listopada u Atriju kazališta otvorena je izložba 'MIRKO ILIĆ: DUGO PUTOVANJE', posvećena stvaralaštvu jednog od 'najistaknutijih grafičkih dizajnera i ilustratora s međunarodnom karijerom, čiji je rad ostavio snažan trag u vizualnoj kulturi, ali i u svijetu kazališta'.

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Povod izložbi prvi je Ilićev plakat za kazalište Gavella, za prvu ovosezonsku premijeru - predstavu 'Dugo putovanje u noć' Eugenea O'Neilla.

- Tim radom Ilić se vraća zagrebačkom kazalištu, u kojem nastavlja bogatu tradiciju kazališnog plakata koju su obilježili autori poput Borisa Bućana i Vanje Cuculića. U središtu izložbe nalazi se upravo novi plakat za Gavellinu predstavu, uz koji su predstavljena još tri pažljivo odabrana rada iz različitih razdoblja Ilićeva stvaralaštva - dva stripa i jedna novinska ilustracija - poručili su iz zagrebačkog kazališta.

'Dugo putovanje u noć' veliki je glumački tekst izgrađen na odnosima četvero ljudi koji pokušavaju živjeti zajedno sa svime što su jedni drugima učinili.

Najpoznatija je to drama Eugenea O'Neilla, oca američke drame, koja prati jedan dan u životu obitelji Tyrone - roditelja i dva odrasla sina koji se vole, poznaju možda i predobro, a ipak ne uspijevaju prestati povređivati jedni druge.

Režiju potpisuje Vanja Jovanović, a glume Sven Šestak, Jelena Miholjević, Kristijan Petelin, Ivan Simon i Josipa Oršolić.