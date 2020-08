Gay Kardashiani u Splitu: Voljeli bismo da Hrvatica donira jajašce za naše sljedeće dijete

Barrie Drewitt-Barlow proslavio se kao prvi gay otac u Britaniji. Stigao je na odmor s cijelom obitelji u Hrvatsku. Tu mu je bivši partner, ali i sadašnji, koji je, pak, bio bivši dečko njegove kćeri Saffron

<p>Uh, kako je lijepa ova Hrvatska! Možda ću ovdje provesti penziju koju sam si jednom bio obećao... Ove je riječi na svom Facebook profilu objavio <strong>Barrie Drewitt-Barlow</strong>, koji se sa svojim bivšim partnerom<strong> Tonyjem</strong> još devedesetih proslavio kao jedan od prvih engleskih gay očeva, a danas vodi silno uspješnu agenciju za surogat-majčinstvo.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: </strong></p><p>Britanski tabloidi njegovu obitelj znaju nazivati “gay Kardashiani”, o njima se snimaju realityji koji su pravi hitovi na programima u Rusiji, Njemačkoj, SAD-u... Cijela obitelj Drewitt-Barlow sad boravi u Splitu, s djecom. A Barrie i Tony su u vezi dugoj 33 godine dobili petero djece. Rastali su se lani.</p><p>Barrie je sad u vezi s 25-godišnjih<strong> Scottom</strong>, nekadašnjim dečkom svoje kćeri. U Hrvatsku su došli i Barrie i Scott, ali i njegov bivši partner Tony s novim partnerom, Amerikancem<strong> Brentom</strong>. Na našoj obali oni će idućih dana snimati za američki Bravo TV. Barrie o svemu otvoreno govori za 24sata:</p><p>- Dobili smo posebnu dozvolu za ulazak u Hrvatsku zahvaljujući ministru turizma Gariju Cappelliju. Imamo mnogo prijatelja u Hrvatskoj, a moj hobi je uzgoj standardnih pudla, koji se upravo u vašoj zemlji pripremaju za izložbe!<br/> <br/> Krajem srpnja je upravo jedna veličanstvena pudla koju je uzgojio Barrie proglašena naljepšim psom na slavnim splitskim izložbama, koje su u svijetu pasa isto što i u svijetu nogometa, recimo, playoff Lige prvaka! A ta pudla, znana kao<strong> Samantha</strong> (službeno joj je ime Piedmont Bewitched), priprema se i živi - u Zagrebu!</p><p>- Pudle uzgajam više od 30 godina, a moji psi su među najboljima na svijetu. Moj trenutačno najuspješniji pudl živi u Zagrebu, s trenericom <strong>Valentinom Župan</strong> - otkriva nam Barrie (50), koji je s obitelji, nakon dolaska u Hrvatsku, smješten u vilu u Splitu, a nakon izolacijskog perioda ukrcat će se na brod i zaploviti obližnjim arhipelagom kako bi snimili novu epizodu showa kojom žele promovirati ljepote Hrvatske, posebice Splita. Upitali smo Barrieja koliko je bilo teško i komplicirano stvoriti uvjete za dolazak s obzirom na pandemiju korona virusa.</p><p>- Nije bilo teško doći u Hrvatsku, ali bilo je zaista dosta papirologije. Virus je zauvijek promijenio svijet kakav poznajemo, nema uopće sumnje, ali predano smo surađivali s hrvatskim Ministarstvom zdravstva. Napravili smo sve točno kako su od nas tražili. Testirali smo se na korona virus dan prije leta, u vili ćemo provesti sedam dana te ćemo napraviti još jedno testiranje prije nego se ukrcamo na brod. Ubija nas ova izolacija jer iz vile možemo vidjeti sve što se događa vani i u marini. Sve se čini prekrasno i vrlo zabavno, a mi ne smijemo van. Jedva čekamo izaći! Imamo toliko prijatelja ovdje koji bi nas željeli posjetiti, ali to je sad nemoguće. Zato ćemo se vratiti kad prestanu sve mjere uvedene zbog virusa - kaže nam Barrie. Surogat majka koja će njemu i njegovu partneru Scottu roditi djevojčicu bila je pozitivna na Covid-19, zbog čega su strepili hoće li sve biti u redu. Srećom, kaže nam Barrie, sve je prošlo dobro:</p><p>- Baš jučer su nas obavijestili kako će dijete morati poroditi carskim rezom tri tjedna ranije od zakazanog termina u listopadu. S bebom je sve u redu, majka ima određenih zdravstvenih problema - kaže nam Barrie, koji je biološki otac ukupno 17-ero djece! Petero njih živi s njim, to su sve djeca koju je dobio s bivšim partnerom Tonyjem, a ostalih 12 dobio je kao donor sperme.</p><p>- Tijekom odrastanja uvijek sam sanjao o velikoj obitelji, ali budući da sam homoseksualac, smatrao sam da nema nikakve šanse da se to i ostvari. Njih petero živi sa mnom, a uskoro će nam stići još jedno. Neki ljudi kažu da sam lud, ali ja se tu ne mislim zaustaviti. Volio bih dobiti još jedno dijete sa Scottom nakon što nam se rodi kći - otkriva Barrie, koji se ranije u medijima znao požaliti kako je možda “malo previše razmazio djecu”.</p><p>- Ponekad pogledam unatrag i pomislim kako im možda nisam trebao davati koliko jesam, posebno kćeri Saffron, ali nisam siguran da bi se nešto promijenilo i da sam postupao drugačije. Danas su svi oni predivni mladi ljudi koji žive svoj život i stvari se dobro razvijaju. Saffron je tu s nama u Hrvatskoj, a razmišlja ovdje i ostati još neko vrijeme kad završimo sa snimanjem. Rekla mi je kako bi htjela malo istražiti klubove. Kaže i kako su mladići u Hrvatskoj jako zgodni, s čim se moram i ja složiti - smije se Barrie, dodajući da, bude li ikad tražio novog partnera, sigurno dolazi u Hrvatsku.</p><p>- Da, Hrvatska će biti na vrhu mog popisa. Ali i vaše djevojke su također prekrasne! </p><p>- Možda je ovo savršeno mjesto za naći donoricu za naše sljedeće dijete – kaže Barrie otkrivajući nam kako je obitelj prošla neke vrlo teške trenutke, što zbog Tonyjeve bolesti, ali i nakon što je osjetio privlačnost prema Scottu, koji je bio dečko njegove kćeri Saffron:</p><p>- Nije bilo lako nositi se s tom situacijom. Uvijek je teško početi nešto novo nakon veze duge 33 godine. Ali nije to samo razlog. Bio sam itekako svjestan da su Scott i Saffron u vezi, a svoju kćer nikako nisam želio povrijediti. Stoga sam čekao da oni sami odluče završiti svoju vezu. Tek nakon što se to dogodilo, Scott i ja smo postali bliski. Upravo je Saffron bila ta koja nas je ‘pogurala’ da budemo skupa, a podršku sam dobio i od bivšeg partnera Tonyja, koji je želio da budem sretan nakon što on umre. Tony se, naime, godinama bori s rakom, prošao je brojne kemoterapije i zračenja, koji su mu učinili puno štete. Situacija je pod kontrolom, ali Tony nije izliječen. Bolest je u terminalnoj fazi, a liječnici su rekli da neće živjeti dulje od četiri godine. Upravo zato Tony me ohrabrio da budem sa Scottom, da budem sretan. On je također našao novog partnera, Brenta, koji je također tu s nama - kaže Barrie, koji na pitanje kakva je bila situacija kad su postali prvi istospolni par koji je dobio djecu 1999. godine, kaže:</p><p>- Bilo je ludo! Biti prvi uvijek je teško. Godinama smo primali pisma puna mržnje. Ljudi diljem svijeta, pa čak i cijele grupe ljudi, govorili su ružno o nama želeći naštetiti mojoj obitelji. Tad se u društvu nije otvoreno govorilo o homoseksualnosti, niti su oni imali djecu. Tad su nas homoseksualce, odnosno homoseksualce koji žele djecu, tretirali kao seks-čudovišta. Danas su stvari potpuno drukčije. Većina društava ne mari više tko je kakve spolne orijentacije. Uvijek će biti onih koji ne vole homoseksualce niti im se sviđa ideja da djeca odrastaju u istospolnoj zajednici, ali nakon toliko godina mržnje tu je sad zaista puno ljudi kojima je to u redu -naglašava Barrie, kojeg smo ovom prilikom zamolili da nam komentira situaciju u hrvatskom društvu, u kojem istospolnim brakovima još nije dozvoljeno imati djecu. Kaže nam kako je Hrvatska zapravo u svijetu prepoznata kao “gay friendly” zemlja, ali da ne može razumjeti zašto se istospolnim partnerima ne dozvoljava posvajanje djece.</p><p>- Moram priznati da ne razumijem stav vladajućih, kako ne vide prednosti toga da se istospolnim brakovima dozvoli da imaju djecu i da ih posvajaju te na taj način maknu iz domova. Možda su hrvatski zakoni konzervativni, ali neovisno o tome, društvo je zaista prekrasno i prihvaća homoseksualce i istospolne partnere. Društvo nije uopće tako konzervativno kao što se misli. Svake godine upoznajem sve više homoseksualaca koji su ljetovali u Hrvatskoj, a ovamo dolaze jer se osjećaju sigurno. Godinu za godinu, tu su priče od tisuća ljudi koji o homoseksualnoj sceni u Hrvatskoj govore na vrlo pozitivan način. Hrvatska je poželjna destinacija i vrlo visoko na popisu svakog homoseksualca. Kako brojke budu rasle, stvari će se mijenjati. Mnogi će u budućnosti odlučiti progovoriti o svojoj seksualnoj orijentaciji, mnogi mladi će raditi važne poslove, i promjene će zasigurno stići - objašnjava nam živopisni Barrie...</p><p> </p>