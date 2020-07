- On je doista hrabar i uop\u0107e ne shva\u0107a koliko je izvanredan - ka\u017ee njegova k\u0107er Rebecca Mayes.

<p>Ako pogledate Facebook stranicu Kennetha Feltsa, uočit ćete nasmiješenog djedicu s majicom duginih boja.</p><p>Taj je 90-godišnjak nedavno svojoj obitelji i prijateljima priznao da je gay - nakon što je gotovo cijelo stoljeće proveo pretvarajući se da je heteroseksualac. Njegovi bližnji sretni su što je napokon prihvatio svoj pravi identitet nakon godina tihe boli i patnje zbog pretvaranja.</p><p>- On je doista hrabar i uopće ne shvaća koliko je izvanredan - kaže njegova kćer Rebecca Mayes.</p><p>Felts nikad nije namjeravao priznati da je homoseksualac, već je mislio kako će svoju tajnu odnijeti u grob. No, onda se dogodila epidemija koronavirusa, a Felts je počeo raditi na svojoj autobiografiji, što ga je preplavilo uspomenama. </p><p>Zapisujući svoju životnu priču, počeo je razmišljati o svojoj pravoj ljubavi, čovjeku po imenu Phillip. Dvojica muškaraca zaljubila su se u Kaliforniji u kasnim pedesetima, ali Felts je na kraju odlučio živjeti kao heteroseksualac jer je u to vrijeme smatrao kako je to 'lakše'.</p><p>Dok je prije nekoliko tjedana razgovarao sa svojom kćeri, Felts joj je otkrio kako je požalio što je napustio Phillipa te joj priznao da je gay. Iako je pokušao pronaći svoju nekadašnju ljubav, nije uspio, no drago mu je da je napokon iskren sa svojom kćeri.</p><h2>Uloge su bile zamijenjene</h2><p>Taj je trenutak bio posebno važan za oca i kćer. Prije više od 20 godina uloge su bile obrnute. Nedugo nakon što je završila fakultet, Mayes je priznala svom ocu da je lezbijka. I premda je bio iznenađen, Felts je to ubrzo prihvatio i podržao svoju kćer prisjetivši se vlastitih unutarnjih borbi.</p><p>Nakon što je i sam objavio kćeri da je gay, odlučio je da je vrijeme da to kaže i svima drugima u svom životu. Poslao je e-mailove i na Facebooku objavio da u njemu žive dvije ličnosti - Ken, heteroseksualni muškarac te Larry - gay. Nakon godina potiskivanja Larryja došlo je vrijeme da ga oslobodim, zaključio je.</p>