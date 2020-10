Gazda je naljutio sve odlukom: 'Nisam mislio da će mi prase odlučiti da budem prvi duelist!'

<p><strong>Mia</strong> je stigla na farmu što znači da je došlo vrijeme da gazda odabere prvog duelistu.<strong> Zoran </strong>je poručio kako je taj farmer zapravo odabrao sam sebe jer je bio grublji prema vepriću<strong> Petrunjeli </strong>te izgovorio <strong>Sašino</strong> ime. Vidno šokiran, Saša ga je upitao da što je on to točno napravio, na što mu je gazda Zoran rekao da ju je 'malo šutnuo'.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO:</strong></p><p>- Pa ona me ugrizla, to sam reagirao spontano. Nisam je nokautirao. Ako je to to, onda… - iznenađen je bio Saša, kao i ostatak farmera.</p><p>- Čovjek je vrijedan, jako puno toga radi, jako puno toga zna i mislim da jako puno doprinosi cijeloj ovoj zajednici, a ne da ovo bude razlog da čovjek ide u duel. Mislim da to nije ta težina - odgovorio je <strong>Tomislav</strong> Miji na pitanje kako to sve komentira, a potporu mu je pružila i <strong>Kristina Mandarina</strong> koja je kazala da se takva situacija mogla dogoditi bilo kome te da se o duelistima treba odlučivati na temelju njihova rada i doprinosa zajednici.</p><p>- Mislim da su je i drugi klepnuli, ali opet u globalu to nije bilo tako strašno, to je presudilo meni za odabir - komentirao je gazda Zoran svoju odluku, a Saša je nakon odabira zaključio: 'Ja to ne smatram prekršajem, nisam mislio da će mi prase odlučiti da ću biti prvi duelist!'.</p><p>Nakon što je Mia otišla, tenzije na farmi su eksplodirale. Dok su Tomislav i <strong>Juka</strong> sa strane razgovarali s gazdom, <strong>Silvio </strong>je poprilično burno reagirao za stolom. <strong>Bruno</strong> i <strong>Andrijana</strong> su ga smirivali, no on se proderao: 'Ponaša se kao da je u 18. stoljeću, je l' bi ti volio imati šefa koji je kreten u glavi?' upitao je <strong>Josipa</strong> i otišao. Nakon što je ohladio glavu, Silvio je otišao razgovarati s gazdom i objasniti mu zašto se tako ponio za stolom.</p><p>- Vi ste meni simpatični, ja sam uvijek otvoren prema svima, nikada ne govorim ništa ružno o nekome, ja sam cijelo vrijeme šutio i kada se Juka počeo igrati s tom energijom, kad je on počeo govoriti, meni je počelo lagano srce pucati, adrenalin se počeo dizati, hormoni se mijenjaju - započeo je Silvio i nastavio:</p><p>- Tomo je došao i rekao sve to, samo smirenijim tonom, pa se uključila Maja, pa Dora, a ja samo šutim i privlačim tu energiju. Kada je Mia otišla, Juka se dignuo s velikom količinom energije, negativno nabijenom i došao između mene i Maje i počeo progovarati. Samo je počelo titrati u meni. Stvar je u tome da su zadnja dva dana svi dolazili meni i pričali su nekakve stvari o tebi, kako ti ništa ne radiš i ok, ja sam to isto rekao, dođe malo pogledati, ode na drugu stranu, ok, ali to je njegov posao, on je shvatio da je njegova uloga gazde takva i dobro, ja sam to prihvatio.</p><p>Dok se na jednoj strani imanja odvijala zabava, na drugu stranu odvojili su se Juka, Tomislav i Saša te razgovarali o događajima tog dana.</p><p>Juka im je kazao kako je načuo Zorana kako govori da ga je netko jako razočarao, pa Juka smatra da će ipak promijeniti mišljenje te poštedjeti Sašu dvoboja. No, trojica farmera ne mogu dokučiti bi li u tom slučaju za prvog duelista odabrao Silvija ili mu je na tapeti ipak netko treći?</p>