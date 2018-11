Gazda Jurica sve iznenadio: Promijenio je slugu i sluškinju

Zbrojem glasova s pločica na kojima su farmeri ispisali imena, sluga i sluškinja trebali su biti Srećko i Kristina. No, Jurica je kao gazda iskoristio svoje pravo da tu odluku promijeni i za slugu i sluškinju postavio je Maju i Ozrena. Foto: NOVA TV

- Ja bih htio utjecati na nju da se bori još dalje. Nije ostalo još puno i mislim da ona to sve može izdržati, samo se treba složiti malo sa sobom - rekao je Jurica te postavio Maju za sluškinju kako je i napisao na svojoj pločici i nastavio:

- Znam da je Ozren tu potreban na farmi, a neće ići kao duelist - dodao je i istaknuo kako je siguran kako će ovim odabirom Maja biti prvi duelist. Foto: NOVA TV

Maju, kako kaže, nije pogodila Juričina odluka.

- Jednostavno sam znala po Juričinom pogledu da će to biti tako...Tako da tu nema nekakve priče. To je njemu krivo zbog Roberta i to je jasno, njegov problem - istaknula je. Ozren također nije iznenađen Juričinom odlukom. Štoviše, slaže se s njom.

- To je sve ok. Treba sve probati. Nemam ništa protiv - rekao je Ozren te dodao da Jurica ima tendenciju secirati situaciju do najsitnijeg detalja. Foto: NOVA TV

Kristina nije bila zadovoljna odlukom i istaknula je da joj je pomrsio planove.