Gazdama je bura porazbijala opremu usred snimanja spota

Htjeli smo da spot za “Ispod ovih oblaka” bude snimljen na otvorenome, a odluka je odmah pala na Velebit i Zrmanju jer to izgleda savršeno. Tamo inače često ljetujem i planinarim pa mi je Paklenica i pogled koji se pruža s Velebita dobro poznat, kaže Marko Bujanović iz „Gazdi“.

Foto: Screenshot/YouTube

Da snime spot na 1000 metara nadmorske visine naši najpoznatiji tamburaši unajmili su dva Land Rovera u koje su utrpali sve instrumente, kamere, generatore za struju, ali i ekipu. Popeli su se u divljinu gdje su snimali cijeli dan. Vrijeme je, kažu, bilo poluoblačno pa su im kadrovi dojmljivi.

Foto: PROMO

Nije ih, kažu, bilo strah stajati i snimati na rubu provalije. Na trenutke je bilo opasno jer je povremeno bilo i refula bure, a momci se ni tada nisu micali s rubova litica. Jedan od dronova kojim je snimao Hrvoje Banić nepovratno je izgubljen jer ga je bura otpuhala i razbila o stijene.

Foto: Screenshot/YouTube

- Srećom, imali smo ih još nekoliko pa smo sve uspjeli snimiti. Pjesma autora Željka Krušlina Kruške diše i zvuči sjetno, široko i prostrano. Zato smo se i uputili u takav ambijent. Do lokacija smo morali pješačiti i prenijeti svu opremu jer se ne može niti sa Land Roverima doći do njih. Nije nam bilo žao jer su to jedinstvena mjesta. Vukove i poskoke nismo susreli, ali smo prošli kroz jedan dio gdje su nas vozači, koji tom rutom putuju često, upozorili da su više puta primijetili medvjede uz put – rekao nam je Bujanović.

Momci su zadovoljni učinjenim, ali ipak dodaju da je snimanje ovog spota bila velika avantura.

POGLEDAJTE VIDEO: