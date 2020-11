Gazdarica promijenila odluku: Josip me razočarao, dvoličan je

Nemam konkretan razlog. Imao sam jako malo vremena za odlučiti, a ti si jučer rekla da si spremna za duel, rekao je Josip, koji je odabrao Adrijanu, a njoj njegovo obrazloženje ne drži vodu

<p>Iako je, kako je kazala, Silvija odabrala jer po njoj najmanje radi, Zdenka je ipak odlučila promijeniti svoju odluku i umjesto njega, za prvog duelista odabrati Josipa. Svemu tome kumovala je velika svađa među farmerima u kojoj je Josip iskazao oštar stav prema gazdarici, a što koga muči, pokušala je izvući i voditeljica Mia.</p><p>Na pitanje tko misli da je Zdenka pretjerala u svom gazdovanju, samo je Josip dignuo ruku.</p><p>- Definitivno farmeri nisu iskreni zato što smo jučer imali razgovor za ovim stolom i svatko od nas je iznio iste riječi koje su bile protiv Zdenkinog režima, a to je da nam treba odmora, da se ne smije ponašati kao da smo mi njezini robovi - objasnio je Josip, a za glas se javila i Maja koja je kazala:</p><p>- Ja poštujem njezin izbor, ali joj najviše zamjeram to što ne osjeća zajednicu.</p><p>Na Mijino pitanje je li Zdenka dobra gazdarica, svi su potvrdno odgovorili. Misli li Dora da je Zdenka dobra ili loša gazdarica, nije otkrila, ali je iznijela svoju strategiju u showu:</p><p>- Manipuliram i to koristim. Znači, prepoznam situaciju, ako vidim da mogu utjecati na situaciju, da trebam biti eksplozivna, agresivna, ljuta tako ću napraviti. Ako procijenim da će me finoća i mirnoća bolje me dovesti do onoga što želim, onda ću se tako ponašati. </p><p>Obzirom na preokret situacije, Josip je sada bio u poziciji da si izabere suparnika u dvoboju, a odlučio je da će to biti Andrijana.</p><p>- Svi me vole odabrati! - kazala je Andrijana te ga upitala koji je to točno razlog da je baš nju odabrao.</p><p>- Nemam konkretan razlog. Imao sam jako malo vremena za odlučiti, a ti si jučer rekla da si spremna za duel - rekao je Josip, no Andrijani njegovo obrazloženje ne drži vodu.</p><p>- Razočarana sam Josipovim ponašanjem, ne zato jer me odabrao za duelisticu, već zbog toga što mi nije rekao pravi razlog. Josip je previše nagao, ne razmišlja što će reći, pred kim će reći i gdje će to reći. Dvoličan je - zaključila je.</p><p>Nakon stresnih par dana, Silviju je konačno laknulo što neće ići u dvoboj, a kasnije je zahvalio Zdenki što mu je pružila priliku da se bolje upoznaju i probaju bolje razumjeti, a osvrnuo se i na Josipa:</p><p>- Smeta nam svima ta njegova agresija i način komuniciranja kada ga obuzme ta neka vatra u njemu. </p>