Otvorila dušu nakon okršaja: 'Doktor mi je rekao da zapalim svijeću na Kamenitim vratima'

Nakon burnog dana, Maja i Stjepan su se izolirali kako bi prokomentirali žestoku svađu za stolom. Maja je otkrila kako je i ona prije živjela užurbanim tempom života bez odmora, što ju je umalo koštalo

<p>Dan na farmi prožet je brojnim tenzijama i svađama, a svemu je kumovalo čvrsto Zdenkino vođenje farme te otpor pojedinih farmera koji zahtijevaju odmor. Nakon što je već dva puta zahtijevala odmor od Zdenke, Maja je osjetila potrebu da joj neke stvari kaže u lice.</p><p>- Ja tebe obožavam, ali ti sebe ne voliš do kraja! Ti sebi ne daješ niti minutu pauze. To ti ja s ljubavlju i punog srca kažem - poručila joj je Maja, no Zdenka i dalje ne odstupa od svog autoritativnog vođenja zajednice.</p><p>Nakon burnog dana, Maja i Stjepan su se izolirali kako bi prokomentirali žestoku svađu za stolom. Maja je otkrila kako je i ona prije živjela užurbanim tempom života bez odmora, no tada joj se dogodila ozljeda vratne kralježnice te je bila primorana usporiti ritam.</p><p>- Ja ni u čemu nisam mogla istinski uživati jer svaki moj uspjeh je bio, ok, ajmo sada dalje. Odradiš jedan televizijski show, idemo u drugi, što ćemo sad.. I nakon toga, to je za mene bilo najgorih godinu dana u životu, to mirovanje na koje sam bila prisiljena jer ja nikad ne bih stala da mi se to nije dogodilo - otkrila je Maja i dodala: </p><p>- Kada sam došla kod doktora i kada me je čovjek vidio, prvo mi je rekao da nisam normalna, a drugo mi je rekao da odem zapaliti svijeću na Kamenita vrata jer sam mogla biti u kolicima. Znači, uopće nisam bila svjesna koliko sam ja sebe nagazila - rekla je.</p>