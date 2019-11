Gazdina kći glumi u kampanji: 'Nije mi prvi put da sam model'

U najnovijoj kampanji za trenirke koje je dizajnirala, Hana Hadžiavdagić Tabaković angažirala je i Ivu Todorić (43) i njenu kćer Taru (18) kao zaštitno lice.

- Nisam prvi put u ulozi modela, iako je to bilo davno, ali ovo nije priča o modelingu već bih htjela reći da mi je uistinu bilo prekrasno snimati na privatnom hipodromu Evago kraj Buzina među tako predivnim životinjama kao što su konji i među mojim prijateljima. Hipodrom izgleda senzacionalno i najljepši je u Hrvatskoj - rekla nam je Iva Todorić.

U kampanji Iva nosi Hanine trenirke, ali i pozira na konju.

- Nije me bilo strah, ali nisam jahala već sam samo pozirala na konju. Nije mi prvi put da sam jahala konja - kaže Iva, koja je rekla da će i privatno nositi Hanine trenirke jer obožava sportski look.

- Riječ je o hrvatskoj proizvodnji, ugodni su materijali, super stvar je napravila - kaže Iva.

Na pitanje je li smršavila kako izgleda u kampanji nasmijala se i odgovorila: Ana Bučević.

- Kad promijeniš sebe počneš gubiti kile. Nisam na dijeti. Ne znam ni koliko sam smršavjela, ne važem se. Kad središ sebe i počneš micati sve štitove oko sebe, jer i kile su štit, kile počnu padati same od sebe - kaže Iva.

U kampanji joj i usne izgledaju veće, no Iva tvrdi da nikad nije bila ni na filerima. Botoks priznaje da je stavila, ali sad ga više nema.

- Sva sam naborana - rekla je kroz smijeh i dodala:

- Imam aparatić za zube pa mi zato usne izgledaju veće. I meni to ide na živce na slikama - kaže Iva.

Za Hanu kaže da joj je poput mlađe sestre.

- Često se družimo. Kad mi se sve nelijepo desilo u životu, ona i suprug Tarik pokazali su se pravim prijateljima. Od prvog dana je bila uz mene i bila takva podrška da je to riječima teško opisati. Zašto sam snimila kampanju? Vjerojatno mi to ne treba, ali za Hanu bih napravila sve jer je veliko srce. Najljepše kod nje je što prije svega razmišlja kako će pomoći drugima. To je i moja misija, tu smo se našle na istoj valnoj duljini - kaže Iva.

Hana je kampanju, u kojoj je konju obula štiklu, između ostalog snimila i kao odgovor hejterima na društvenim mrežama koji pišu "vrati konju glavu". Iva kaže da se i ona susrela s osudama.

- Stvar je u tome da nije bitno što drugi misle već što ja mislim o sebi. Cijeli život nosim višak kila. Čovjek mora shvatiti da su kile štit. Mislim da 70 posto ljudi ima problem s kilama, ali ne pričaju o tome. To što netko nekoga osuđuje vidi sebe u drugome. Kako netko zna zašto tako izgledam? Kile me ne definiraju. Imam x kila previše, ali ne smatram da imam problema s tim. To je nebitno. U svom tijelu se dobro osjećam. Osuđivali su me jesu, ali oči u oči nikad, već na društvenim mrežama iako ne čitam komentar - rekla je Iva.

Dodala je da joj puno žena piše na Instagram i traže pomoć kako skinuti kile.

- Toliko ih je skinulo kile uz moju pomoć, ali neću javno o tome govoriti. Shvatiš da što sam nosila kao teret u životu pomoglo je X ljudi. Pomogla sam na desetke žena. Ako mogu ja mogu i one. Meni je to najveća satisfakcija - zaključila je.

