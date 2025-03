VIDEO Marko Bošnjak proslavio se već s 11 godina: Evo kako je tada izveo pjesmu 'Što te nema'

Marko Bošnjak pobijedio je na Dori u nedjelju navečer te tako postao predstavnik Hrvatske na Eurosongu ove godine u švicarskom Baselu. Nakon što je saznao da je pobjednik, krenule su i suze.

- Ovo je moj životni san, još uvijek ne vjerujem da se ostvario. Hvala svima. Dat ću sve od sebe da predstavim Hrvatsku najbolje što mogu - rekao je pobjednik Dore nakon proglašenja.

Opatija: Marko Bošnjak pobjednik Dore | Foto: Goran Kovacic/PIXSELL

Bošnjaka se javnost sjeća još od 2022., kada se također natjecao na Dori. Tada je završio na drugom mjestu, a Hrvatsku je na Eurosongu tada predstavljala Mia Dimšić. No, njegova glazbena karijera krenula je dok je bio još dječak.

Regionalnu publiku osvojio je sa samo 11 godina nastupajući u popularnom TV showu 'Pinkove zvezdice'. Tada je nastupio sa pjesmom 'Što te nema' i osvojio gledatelje. Nekoliko godina poslije odvažno je počeo graditi samostalnu karijeru i oduševljavati pjesmama.

POGLEDAJTE NJEGOV NASTUP:

Inače, mladi glazbenik porijeklom je iz Prozor-Rame u Bosni i Hercegovini. Prve pjevačke korake napravio je u crkvenom zboru. Tada mu je sudbina predodredila čime će se baviti.

- Časna sestra je skužila da ja znam pjevati i izvukla me iz zbora i rekla - Bog ti je dao dar. Počela me prijavljivati na razne festivale duhovne glazbe i ona je bila glavni krivac za moj početak bavljenja pjevanjem - otkrio je za IN Magazin.