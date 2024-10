Gdje je danas Leslie Abramson? Neustrašiva odvjetnica branila je Erika Menendeza za ubojstvo

Nakon serije 'Monsters: The Lyle and Erik Menendez Story' koja obara sve rekorde gledanosti na Netflixu, na istu streaming platformu stigao je dokumentarac 'The Menendez Brothers'. Novi film, kao i serija, prati životnu priču Lylea i Erika Menendeza, koji su 1989. usmrtili oca Josea i majku Kitty. Braća, koja su tada imala 21 i 18 godina, ubili su svoje roditelje višestrukim hicima iz sačmarice u obiteljskoj kući na Beverly Hillsu. Kitty je upucana deset puta, a José pet.

Iako ubojstvo na početku nisu priznali, uhvaćeni su i optuženi. Godine 1993. počelo im je suđenje, a obrana im se svodila na motiv iza kojeg i danas stoje. Ubili su roditelje zbog straha jer ih je otac Jose zlostavljao seksualno, fizički i psihički. Braća su tijekom suđenja imala zasebne odvjetnike.

Foto: imdb

Tko je Leslie Abramson?

Erika je u oba njegova suđenja za ubojstvo branila Leslie Abramson, odvjetnica koja je tijekom svoje desetljećima duge karijere branila klijente visokog profila. Njezin lik i strategije tijekom suđenja predstavljeni su u dvije serije 'Law & Order: True Crime – The Menendez Murders' i 'Monsters: The Lyle and Erik Menendez Story'.

U članku iz 1990. pod naslovom 'Noćna mora na Elm Driveu', novinar Vanity Faira Dominick Dunne opisao je Abramson kao 'najbriljantniju odvjetnicu u Los Angelesu za slučajeve osuđenih za smrt', te neustrašivom i čvrstom' izvan sudnica.

- Ona voli zastrašivati ljude. Zna kad te ima i može izvrnuti i preokrenuti sjećanje svjedoka kao nitko drugi - čuo je Dunne od izvora.

Foto: Profimedia

Kada je Leslie postala odvjetnica?

Abramson, koja je rođena 1943. u Queensu, New Yorku, pohađala je pravni fakultet UCLA i primljena je u Državnu odvjetničku komoru Kalifornije 1970. Provela je šest godina radeći kao javna braniteljica prije nego što je otvorila svoj odvjetnički ured.

Prije nego što je zastupala braću Menendez, Abramson je 1988. bila odvjetnica 17-godišnjeg Arnela Salvatierra. Salvatierra je proglašen krivim za ubojstvo iz nehaja nakon što je svom ocu pucao tri puta u lice. Zahvaljujući Abramson, koja je tvrdila da ga je otac njezinog optuženika zlostavljao, Salvatierra je na kraju oslobođen 1989. i dobio je pet godina uvjetne kazne, prema UPI-ju.

Također je zastupala dr. Khalida Parweza, ginekologa rođenog u Pakistanu koji je uhićen 1987. zbog navodnog davljenja i raskomadanja svog 11-godišnjeg sina usred navodne bitke oko skrbništva. Porota ga je proglasila nevinim 1990., prema UPI-ju.

Nakon suđenja Menendezu, Abramson se vratila u sudnicu 2004. kako bi zastupala glazbenog producenta Phila Spectora, koji je bio optužen za ubojstvo glumice Lane Clarkson. Kasnije je odustala od slučaja iz 'etičkih razloga', prema CBS Newsu, a Spector je 2009. osuđen za ubojstvo.

Foto: Profimedia

Koju obrambenu strategiju je koristila tijekom suđenja Menendezu?

Nakon što je uspješno zastupala Salvatierru, javnost nije iznenadilo kad je Abramson preuzela nevjerojatno sličan slučaj braće Menendez. Tijekom prvog suđenja, koje je počelo 1993., braći Menendez suđeno je zajedno, ali su imali odvojene porote. Leslie je preuzela obranu Erika, dok je odvjetnica Jill Lansing zastupala Lylea koristeći jednaku strategiju. I Lansing i Abramson zagovarali su nesavršenu samoobranu, tvrdeći da su braća doista vjerovala da će ih njihovi roditelji na kraju ubiti ako ne ubiju Josea i Kitty. Suđenje je rezultiralo neodlučnom porotom.

Drugo suđenje započelo je 1995. Do tada su braća Menendez ostala bez novca. U roku od šest mjeseci Erik i Lyle potrošili su procijenjenih 700.000 dolara očeva bogatstva. Lyle je kupio Rolex, Porsche, mnogo odjeće i restoran u Princetonu, gdje je živio prije ubojstava. Erik je bio praktičniji, odlučio se za Jeep Wrangler, osobnog teniskog trenera od 50.000 dolara i ulaganje od 40.000 dolara u rock koncert do kojeg nikad nije došlo. Od obiteljskog bogatstva ostala je tada kuća u Calabasasu, stan u New Jerseyju, nešto nakita i nekoliko komada namještaja te 'samo' 651,948 tisuća dolara u gotovini.

Čak 10,8 milijuna dolara potrošeno je na poreze i odvjetničke naknade za obranu sinova, pisao je Los Angeles Times još 1994. Abramson je pristala zastupati Erika pro bono, a Lyleu je dodijeljen javni branitelj, Charles Gessler. Braći je suđeno zajedno pred jednom porotom, koja je na kraju osudila Lylea i Erika po dvije točke optužnice za ubojstvo prvog stupnja. Oni su 1996. godine osuđeni na doživotni zatvor bez pomilovanja.

Foto: imdb

Abramson se navodno jako zbližila s braćom, posebno s Erikom, dok je bila u njihovu obrambenom timu. Braću je opisala 'divnim i najboljim klijentima koje je ikad imala'.

- Zastupala sam ljude 27 godina, a oni se jednostavno ne mogu mjeriti ni s kim drugim koga sam ikada zastupala. To nisu ubojice. To su problematična djeca u vrlo teškom i grotesknom kućnom okruženju, i oni su pukli - rekla je svojedobno za The Washington Post. Na dan izricanja presude Lyle je oženio Annu Eriksson, a Abramson je bila na ceremoniji.

Bila je ogorčena kad su Lyle i Erik osuđeni za ubojstvo, osobito nakon što je saznala da će braća biti smještena u odvojene zatvore. Nazvala je to 'iznimno okrutnim i bezdušnim', piše The Standard-Times.

Foto: imdb

Tko je bio Leslin muž?

Abramson je bila udana za farmaceuta, od kojeg se razvela 1969., prije nego što se udala za novinara Los Angeles Timesa Tima Ruttena. Prema sudskim dokumentima, podnijela je zahtjev za razvod od Ruttena 2007.

Braniteljica je s prvim suprugom imala kćer Laine. Zatim, usred prvog suđenja Menendezu, Abramson i Rutten posvojili su sina.

- Moji majčinski nagon prema svim ljudima, želja da se brinem o njima, učinila me djelomično uspješnom na sudu. Mislim da ako vas nije briga, porota to zna - rekla je Barbari Walters u 1994. godine.

Foto: Profimedia

Gdje je danas Leslie Abramson?

Nakon suđenja Menendez, Abramson je bila pod istragom Kalifornijske državne odvjetničke komore nakon što je navodno zamolila svjedoka i psihijatra dr. Williama Vicaryja da 'izmijeni' svoje bilješke vezane uz Erika. Optužbe za nedolično ponašanje nisu pokrenute zbog nedostatka dokaza, navodi The New York Times. Abramson je time 'ušutkana' te joj nije bilo dopušteno održati završnu riječ u slučaju braće Menendez.

- Ovaj slučaj bio je nevjerojatno stresan prvi put, a bio je monstruozan drugi put - rekla je za The Washington Post pa dodala kako treba predahnuti od svega.

Abramson je prije umirovljenja branila više od 50 ljudi optuženih za ubojstvo i objavila je knjigu 'The Defence Is Ready: Life In The Trenches of Criminal Law'. Prema Državnoj odvjetničkoj komori Kalifornije, Abramsonina zakonska licenca bila je aktivna do 2023., s kratkom stankom 2013.

Foto: Profimedia